Россия выиграла международный суд: что грозит Украине

Украинские параспортсмены могут бойкотировать соревнования в случае допуска РФ на Паралимпиаду

Во вторник, 2 декабря, министр спорта России, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Суд признал отстранение российских лыжников незаконным.

Что нужно знать

Россия выиграла апелляцию в CAS по делу о допуске лыжников

Российские лыжники могут побороться за место на Олимпиаде в нейтральном статусе и без ограничений — на Паралимпиаде

Украина, вероятно, будет бойкотировать соревнования на Паралимипийских играх в случае допуска РФ с флагом и гимном

CAS обязал FIS допустить российских лыжников к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран. Соответствующее заявление Дегтярев сделал на своем telegram-канале.

Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года. Михаил Дегтярев

Таким образом, данное решение CAS открывает доступ российским лыжникам к Олимпиаде-2026 и Паралимпиаде-2026, причем на Паралимпийских играх РФ может быть представлена с флагом и гимном. В таком случае украинские паралыжники, вероятно, будут бойкотировать Паралимпиаду. Это связано с указом Минспорта Украины, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы под своим национальным флагом.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, об этом заявили международные федерации биатлона, бобслея и скелетона и санного спорта.

Позднее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.