На Играх прошла церемония перераспределения наград

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин отказался возвращать золотую медаль Олимпиады-2014. Сборная РФ тогда выиграла мужскую эстафету, однако позднее у россиян отобрали победу из-за допинга у Евгения Устюгова.

Что нужно знать

На Олимпиаде в Италии прошла церемония перераспределения наград

Россия потеряла "золото" эстафеты на ОИ-2014 из-за допинга Устюгова

Россиянин Шипулин отказывается возвращать награду

Соответствующий комментарий Шипулина приводит "Матч ТВ". Он наотрез отказался возвращать медаль.

Нет. Зачем? Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь. Антон Шипулин

Отметим, на Олимпиаде-2026 в Италии 15 февраля состоялись церемонии награждения после перераспределения наград. Немцы получили за эстафету на ОИ-2014 "золото", австрийцы — "серебро", а норвежцы — "бронзу".

Примечательно, что Международный союз биатлонистов (IBU) требует у россиян вернуть золотые медали мужской команды за эстафету на Олимпийских играх в Сочи. В случае невозвращения наград это может стать причиной санкций против РФ в биатлоне. На данный момент российский биатлон полностью отстранен от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войску в Украину.

На Олимпиаде-2026 проходит 10-й игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.