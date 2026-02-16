Ведут себя как беспризорные псы: биолог рассказал, как отличить шакала от волка

По его словам, спутать этих животных невозможно

Внешность и поведение волков и шакалов, популяция которых в Украине увеличилась в последнее время, настолько отличается, что спутать их невозможно. Шакалы намного меньше по размеру и имеют тонкие ноги и черную кисточку на конце хвоста.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

Что нужно знать:

Волк значительно больше шакала

Шакал имеет короткий хвост с черным кончиком

Шакалы не боятся людей и ведут себя как собаки

По его словам, волк и шакал отличаются очень сильно. Во-первых, размером: шакал – это собака весом примерно 15 кг. При этом средний вес волков 40-50 кг, а самые большие особи могут достигать 70-80 кг.

Шакал. Фото: Pixabay

"У него рыжие, высокие и тонкие ноги. Хвост пушистый, как у волка, но гораздо короче и заканчивается черной кисточкой", — объяснил Роженко.

Также биолог указал на разницу в поведении этих видов животных. Шакал не убегает, когда человек пытается его испугать, а ведет себя как беспризорная собака.

Чем отличаются волк и шакал, инфографика.

Поэтому даже возникла крылатая фраза: "Шакал ты паршивый". В советском мультфильме о Маугли поведение шакалов было очень правдиво показано под видом "рыжих собак".

На фотографии хорошо видно, какие длинные и тонкие лапы у шакала. Фото: Pixabay

Напомним, увеличение популяции шакалов в Украине может представлять угрозу даже для домашних животных и питомцев. Эти хищники живут стаями и вытесняют других мясоедных из ареала.