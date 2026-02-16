Росія потрапила в черговий скандал на Оліміпаді

На Іграх відбулася церемонія перерозподілу нагород

Колишній російський біатлоніст Антон Шипулін відмовився повертати золоту медаль Олімпіади-2014. Збірна РФ тоді виграла чоловічу естафету, проте пізніше у росіян відібрали перемогу через допінг у Євгена Устюгова.

Що потрібно знати

На Олімпіаді в Італії відбулася церемонія перерозподілу нагород

Росія втратила "золото" естафети на ОІ-2014 через допінг Устюгова

Росіянин Шипулін відмовляється повертати нагороду

Відповідний коментар Шипуліна наводить "Матч ТВ". Він відмовився повертати медаль.

Ні. Навіщо? Я її завоював. Вона моя, повертати не збираюсь. Антон Шипулін

Зазначимо, що на Олімпіаді-2026 в Італії 15 лютого відбулися церемонії нагородження після перерозподілу нагород. Німці отримали за естафету на ОІ-2014 "золото", австрійці — "срібло", а норвежці — "бронзу".

Примітно, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вимагає у росіян повернути золоті медалі чоловічої команди за естафету на Олімпійських іграх у Сочі. У разі неповернення нагород це може спричинити санкції проти РФ у біатлоні. На цей час російський біатлон повністю відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

На Олімпіаді-2026 проходить 10-й ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.