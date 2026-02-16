Почти втрое дешевле: какой популярный йогурт можно купить в "АТБ" и сэкономить 140 грн

Цены значительно отличаются

Цены на одинаковые молочные продукты в разных супермаркетах могут существенно отличаться. Анализ некоторых из них показал, что самые низкие цены на отдельные популярные йогурты сейчас предлагает сеть "АТБ".

На каких продуктах можно сэкономить в магазине, узнал "Телеграф". Данные взяли в GoToShop.

В частности, йогурт "Молокия" белый 1,6% объемом 870 граммов в "АТБ" стоит от 59,90 до 63,30 гривны. Кроме того, на продукт действует скидка 18%, что делает его одним из наиболее доступных вариантов на рынке. Для сравнения, в сети "Сильпо" цены на этот же йогурт колеблются от 65,99 до 89,99 гривен даже с учетом скидки 16%. У "Auchan" продукт продают за 75 гривен, у "Novus" — за 82,99 гривны, а у "EkoMarket" стоимость может достигать 198,40 гривны. Разница составляет около 140 гривен.

Сравнение цен на йогурт. Фото: Телеграф

Похожая ситуация наблюдается и с йогуртом того же производителя со вкусом лесных ягод 1,4% объемом 770 граммов. В "АТБ" его можно приобрести за 58,90-60,90 гривен. В то же время у "Novus" цена составляет 78,99 гривны, а в сети "Metro" — от 78,52 до 85,28 гривны. Экономия составит около 27 гривен.

Цены на йогурт "Молокия". Фото: GoToShop

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" можно взять также самое дешевое молоко "Ферма" по сравнению с другими магазинами.