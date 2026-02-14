Не летом: когда графики отключений станут легче

Некоторые объекты нужно восстанавливать несколько лет

Ситуация в энергетике вызывает немало вопросов у украинцев. Регулярные российские обстрелы нанесли большой ущерб, однако многих: интересует, когда графики отключений станут легче и возможно ли это.

Что нужно знать:

Наибольшая нагрузка на сеть зимой

Летом АЭС войдут в состояние планового ремонта

Восстановление энергетики требует несколько лет

Об этом генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал в видео Bihus.Info. По его словам, зимой идет пиковая нагрузка на сеть.

Поэтому когда температура нормализуется, нагрузка снизится. Ведь соответственно снизится и потребление электроэнергии. Украинцы будут постепенно исключать обогреватели, котельные перестанут работать. В этот момент сеть почувствует облегчение.

"Не следует забывать и об альтернативных источниках. Солнечные станции начнут работать лучше и их генерация увеличится", — говорит энергетик.

Коваленко добавляет, что это будет как раз в период весны. Но летом потребление электричества вырастет – люди будут включать кондиционеры, охлаждающие устройства. К тому же, АЭС войдут в состояние ремонтов, что снизит уровень генерационных мощностей. То есть выходит, что легче с графиками станет, но вероятнее только весной.

В то же время Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, добавляет, что российские обстрелы будут вносить свои коррективы в состояние энергетики. Ведь где-то мощности будут восстанавливаться, а где-то их будет разрушать враг.

"Серьезные проекты восстановления — это реализация 3-4 года. 4-5 лет пойдет на то, чтобы построить мощности, которые Киеву сейчас нужны. Поэтому сейчас будет идти операционное восстановление всего, что можно восстановить и строительство там, где можно успеть. То есть фокусировка там, где можно успеть до следующей зимы", — говорит эксперт.

По его словам, здесь речь не идет о комфортных условиях или 100% обеспечения. Здесь речь идет о том, чтобы у украинцев было светло хотя бы 10-12 часов даже в морозы.

