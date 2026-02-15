Сильные морозы и мокрый снег: когда испортится теплая погода во Львове

На ближайшей неделе ветер во Львове может разгуляться до 14 м/с

Во Львове пока тепло, однако вскоре ожидается похолодание. Показатели на термометрах могут сразу упасть до -10…-12 градусов.

Когда ожидаются перепады температуры, спрогнозировали в двух синоптических ресурсах. Подробнее о погоде написал "Телеграф".

По прогнозу "Meteofor", морозы ударят уже в начале недели:

Понедельник: днем около -5 С°, ночью до -10 С°;

днем около -5 С°, ночью до -10 С°; Вторник-среда: температура повысится до -2 °С днем, ночью упадет -9…-7 °С. В середине недели будет идти снег;

температура повысится до -2 °С днем, ночью упадет -9…-7 °С. В середине недели будет идти снег; Четверг: днем около 0 °С, ночью -5 °С. Возможен небольшой мокрый снег;

днем около 0 °С, ночью -5 °С. Возможен небольшой мокрый снег; Пятница: снова похолодание до -2 °С днем и -5 °С ночью;

снова похолодание до -2 °С днем и -5 °С ночью; Суббота-воскресенье: кратковременное потепление до +1 °С днем, ночью будет -3 °С. 22 февраля ожидается снег.

Отдельное внимание следует обратить на порывы ветра – они могут достигать 11-14 м/с, особенно в конце недели.

Когда ударят морозы во Львове. Фото: скриншот из Meteofor

Другой прогноз от "Погода.Мета" предполагает еще более холодные ночи:

Понедельник: -5 °С днем, до -12 °С ночью;

-5 °С днем, до -12 °С ночью; Вторник: -1 °С днем, -8 °С ночью;

-1 °С днем, -8 °С ночью; Среда-четверг: около 0 °С днем, -8…-4 °С ночью, возможен небольшой снег и дождь;

около 0 °С днем, -8…-4 °С ночью, возможен небольшой снег и дождь; Пятница: -2 °С днем, до -10 °С ночью;

-2 °С днем, до -10 °С ночью; Суббота: 0 °С днем, до -12 °С ночью, переменная облачность;

0 °С днем, до -12 °С ночью, переменная облачность; Воскресенье: -1 °С днем, -6 °С ночью, возможны осадки в виде снега и дождя.

Когда будет холоднее всего в городе. Фото: скриншот с Погода.Мета

