Сильные морозы и мокрый снег: когда испортится теплая погода во Львове
-
-
На ближайшей неделе ветер во Львове может разгуляться до 14 м/с
Во Львове пока тепло, однако вскоре ожидается похолодание. Показатели на термометрах могут сразу упасть до -10…-12 градусов.
Когда ожидаются перепады температуры, спрогнозировали в двух синоптических ресурсах. Подробнее о погоде написал "Телеграф".
По прогнозу "Meteofor", морозы ударят уже в начале недели:
- Понедельник: днем около -5 С°, ночью до -10 С°;
- Вторник-среда: температура повысится до -2 °С днем, ночью упадет -9…-7 °С. В середине недели будет идти снег;
- Четверг: днем около 0 °С, ночью -5 °С. Возможен небольшой мокрый снег;
- Пятница: снова похолодание до -2 °С днем и -5 °С ночью;
- Суббота-воскресенье: кратковременное потепление до +1 °С днем, ночью будет -3 °С. 22 февраля ожидается снег.
Отдельное внимание следует обратить на порывы ветра – они могут достигать 11-14 м/с, особенно в конце недели.
Другой прогноз от "Погода.Мета" предполагает еще более холодные ночи:
- Понедельник: -5 °С днем, до -12 °С ночью;
- Вторник: -1 °С днем, -8 °С ночью;
- Среда-четверг: около 0 °С днем, -8…-4 °С ночью, возможен небольшой снег и дождь;
- Пятница: -2 °С днем, до -10 °С ночью;
- Суббота: 0 °С днем, до -12 °С ночью, переменная облачность;
- Воскресенье: -1 °С днем, -6 °С ночью, возможны осадки в виде снега и дождя.
