Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 15 февраля (обновляется)

Биатлонный день на Играх

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет девятый игровой день. На Олимпиаде состоятся сразу две гонки по биатлону.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 2 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Украинские спортсмены 15 февраля на Играх выступят в горнолыжном спорте и биатлоне. В обеих дисциплинах будут разыграны медали. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 15 февраля (обновляется)

11:00. Горные лыжи. Гигантский слалом, женщины (заезд 1). Анастасия Шепиленко.

12:15. 🥇Биатлон. Гонка преследования (12,5 км), мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын.

14:30. 🥇Горные лыжи. Гигантский слалом, женщины (заезд 2). Анастасия Шепиленко.

15:45. 🥇Биатлон. Гонка преследования (10 км), женщины. Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина.

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.