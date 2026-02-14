Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 15 февраля (обновляется)
-
-
Биатлонный день на Играх
В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет девятый игровой день. На Олимпиаде состоятся сразу две гонки по биатлону.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в 2 видах спорта
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Украинские спортсмены 15 февраля на Играх выступят в горнолыжном спорте и биатлоне. В обеих дисциплинах будут разыграны медали. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 15 февраля (обновляется)
11:00. Горные лыжи. Гигантский слалом, женщины (заезд 1). Анастасия Шепиленко.
12:15. 🥇Биатлон. Гонка преследования (12,5 км), мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын.
14:30. 🥇Горные лыжи. Гигантский слалом, женщины (заезд 2). Анастасия Шепиленко.
15:45. 🥇Биатлон. Гонка преследования (10 км), женщины. Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина.
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.