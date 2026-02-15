В "АТБ" упала цена на популярный вид мяса: в других магазинах оно дороже почти на 100 грн

Сэкономить можно существенно

В сети супермаркетов "АТБ" ввели новое акционное предложение на популярное куриное филе бедра "Супер Филео", которое часто выбирают для приготовления мясных блюд. Благодаря существенной скидке можно сэкономить по сравнению с другими торговыми сетями.

"Телеграф" сравнил ценники в АТБ, Сильпо и Metro. Мы выяснили, где покупка мяса обойдется дешевле.

Самое привлекательное предложение на сегодняшний день имеет сеть АТБ. Благодаря акции "-20%", стоимость охлажденного филе бедра там упала до 214,89 грн за килограмм.

Как отличаются цены в других магазинах

Если сравнивать с другими популярными маркетами, разница становится очевидной:

В сети Metro за аналогичный килограмм того же продукта придется отдать 289,90 грн. Это значит, что, покупая всего один килограмм мяса в АТБ, вы экономите ровно 75 гривен. На эти деньги в том же АТБ можно дополнительно приобрести десяток яиц или пачку сливочного масла.

В супермаркетах Сильпо цена на первый взгляд кажется низкой – всего 26,40 грн. Однако стоит быть внимательными: это стоимость всего 100 граммов продукта. В пересчете на полный килограмм цена в "Сільпо" составляет 264 гривны. Таким образом, покупая у АТБ, вы все равно выигрываете около 49 гривен на килограмме.

Обратите внимание, акционное предложение действует только до 17 февраля. После завершения акции цена, вероятно, сравнится с рыночной, поэтому для тех, кто планирует закупки на неделю, сейчас лучшее время для визита в магазин.

