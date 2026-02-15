Экс-министр энергетики Галущенко задержан: хотел выехать из Украины

Бывшего чиновника сняли с поезда

В ночь на 15 февраля был задержан бывший министр энергетики Герман Галущенко. Причиной тому послужила якобы попытка пересечения границы.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в политических кругах. По их словам, пограничники имели запрос от НАБУ и САП по Галущенко — для получения информации в случае его попытки пересечь границу.

Отмечается, что бывшего министра буквально сняли с поезда.

Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.

Как сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, Галущенко планируют вручить подозрение, которое только его доставят в Киев. При этом собеседники отметили, что задержали Галущенко "как подозреваемого по уголовному делу".

"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкциями суда. Детали впоследствии", — подтвердили в САП.

Стоит отметить, что 10 ноября в рамках операции "Мидас" НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Расследование относится к возможным злоупотреблениям в энергетическом секторе.

Позже Галущенко, который ранее был отстранён от выполнения обязанностей министра юстиции, был отправлен в отставку 323 голосами. Одновременно депутаты проголосовали за увольнение тогдашнего министра энергетики Светланы Гринчук. Кроме того, в НАБУ показали фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас".

Герман Галущенко. Фото: https://www.facebook.com/german.galushchenko

Что известно о Германе Галущенко

Герман Валерьевич Галущенко — министр энергетики Украины (2021-2025), министр юстиции Украины (июль – ноябрь 2025).

Родился 1 мая 1973 года в Львове. Получил юридическое образование во Львовском университете и работал в юридической сфере, в том числе в международно‑правовой области

С 13 мая 2021 года был членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2013-2014 годах — исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом".

Министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года до 17 июля 2025 года.

В августе 2024 года сотрудники НАБУ разоблачили заместителя Галущенко Александра Гейло в получении взятки в размере 500 тысяч долларов США за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

В июле 2025 года Галущенко стал министром юстиции Украины, заменив на этом посту Ольгу Стефанишину. 12 ноября того же года был отстранен от исполнения обязанностей министра в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере (пленками Миндича). 19 ноября парламент поддержал увольнение Галущенко.

