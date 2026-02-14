Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 15 февраля

На играх пройдут сразу 2 гонки по биатлону

В воскресенье, 15 февраля, на Олимпийских играх в Италии пройдет девятый соревновательный день. Впервые в истории будут разыграны медали в прыжках с большого трамплина среди женщин.

Что нужно знать

В 9-й игровой день на Олимпиаде разыграют 9 комплектов наград

15 февраля медальные соревнования на Играх начнут биатлонисты, а завершат — прыгуны с трамплина

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 15 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды в лыжных гонках, биатлоне, фристайле, конькобежном спорте, скелетоне, прыжкам с трамплина, горнолыжном спорте и сноуборде. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 15 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 15 февраля (обновляется)

12:15. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)

12:46. Фристайл. Мужчины. Парный могул

13:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)

14:30. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом

15:35. Сноуборд. Смешанные команды. Кросс

15:45. Биатлон. Женщины. Гонка преследования (10 км)

18:03. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

19:00. Скелетон. Смешанные команды

20:57. Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин

Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.