Не менее 40% скидки: 10 товаров, которые стоит взять в "АТБ"

"Желтые" ценники будут висеть до 17 февраля

В сети супермаркетов "АТБ" часто выставляют приятные скидки на популярные продукты питания и товары повседневного потребления. Есть также часть позиций, которая подешевела почти на 40%.

Какие 10 товаров сейчас доступны по выгодным ценам, написал "Телеграф". Скидки на большинство товаров продержатся до 17 февраля.

Что стоит купить в магазине

Приправа GRILL&BBQ Texas стейк, 30 г – 19,90 грн (скидка около 43%);

– 19,90 грн (скидка около 43%); Приправа 25 г (американская, мексиканская) – 19,40 грн (-41%);

– 19,40 грн (-41%); Жидкий гель для стирки Shiny, 1,82 л – 132,80 грн. вместо 224,80 грн.;

– 132,80 грн. вместо 224,80 грн.; Дезодорант Nivea "Черное и Белое", 50 мл – 83,90 грн (-40%).

– 83,90 грн (-40%). Наполнитель для кошачьего туалета Pets Up, 1,5 кг – 113,30 грн (-40%).

– 113,30 грн (-40%). Антиперспирант Nivea Men Ultimate Impact, 50 мл – 60,90 грн (-40%).

– 60,90 грн (-40%). Колбаса вареная "Докторская", 0,55 кг — 111,90 грн (-40%).

— 111,90 грн (-40%). Крем Nivea Creme универсальный, 150 мл – 73,90 грн (-40%).

– 73,90 грн (-40%). Чай Lovare "Имбирное утро", 20 пакетиков – 31,20 грн (-40%).

– 31,20 грн (-40%). Колбаса вареная "Губернская", 420 г – 85,90 грн (-40%).

Скидки в "АТБ" до 17 февраля. Фото: скриншот из магазина

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.