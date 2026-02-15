Не менее 40% скидки: 10 товаров, которые стоит взять в "АТБ"
Читати українською
"Желтые" ценники будут висеть до 17 февраля
В сети супермаркетов "АТБ" часто выставляют приятные скидки на популярные продукты питания и товары повседневного потребления. Есть также часть позиций, которая подешевела почти на 40%.
Какие 10 товаров сейчас доступны по выгодным ценам, написал "Телеграф". Скидки на большинство товаров продержатся до 17 февраля.
Что стоит купить в магазине
- Приправа GRILL&BBQ Texas стейк, 30 г – 19,90 грн (скидка около 43%);
- Приправа 25 г (американская, мексиканская) – 19,40 грн (-41%);
- Жидкий гель для стирки Shiny, 1,82 л – 132,80 грн. вместо 224,80 грн.;
- Дезодорант Nivea "Черное и Белое", 50 мл – 83,90 грн (-40%).
- Наполнитель для кошачьего туалета Pets Up, 1,5 кг – 113,30 грн (-40%).
- Антиперспирант Nivea Men Ultimate Impact, 50 мл – 60,90 грн (-40%).
- Колбаса вареная "Докторская", 0,55 кг — 111,90 грн (-40%).
- Крем Nivea Creme универсальный, 150 мл – 73,90 грн (-40%).
- Чай Lovare "Имбирное утро", 20 пакетиков – 31,20 грн (-40%).
- Колбаса вареная "Губернская", 420 г – 85,90 грн (-40%).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" действуют большие скидки на продукты и товары до 57%.