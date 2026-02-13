Зеленский уже в Мюнхене, Рютте успел унизить Россию. Главное о конференции безопасности

Ожидается, что во встрече примут участие представители 120 стран

Мюнхенская конференция безопасности пройдет с 13 по 15 февраля в Германии. Участие в ней принимает президент Украины Владимир Зеленский, уже прибывший в Мюнхен, ожидается также участие госсекретаря США Марко Рубио.

Что нужно знать:

Мюнхенская конференция безопасности проводится с 1963 года

Она является ведущим мировым форумом по обсуждению ключевых вызовов международной безопасности

Ожидается, что в этом году участие в мероприятии примут около 60 глав государств и правительств

"Телеграф" следит за событиями и оперативно рассказывает, что происходит на конференции в Мюнхене. Эта ежегодная встреча – одна из главных мировых площадок для обсуждения войны, мира и будущей архитектуры безопасности. Организаторы ожидают около 200 представителей правительств из около 120 стран, из них почти 60 глав государств и правительств, 56 министров иностранных дел и более 30 глав оборонных ведомств. Также участие во встрече примут руководителей более 40 международных организаций.

12:00 Зеленский прилетел на конференцию. Президент анонсировал важные шаги.

Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день и будут новые шаги к нашей общей безопасности – Украине и Европе. В планах – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами Владимир Зеленский

Рютте жестко раскритиковал Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также участвует в Мюнхенской конференции безопасности. Он уже выступил на сессии вне основной программы и жестко высказался о России. Около 1000 делегатов обсуждали Украину, Иран и оборону Европы.

Россияне хотят выглядеть как могучий медведь, но двигаются со скоростью улитки, — сказал Рютте

На Мюнхенской конференции по безопасности впервые открыли Украинский дом

Его создали Фонд Виктора Пинчука вместе с MSC, офисом президента и Ассоциацией оборонной промышленности Украины. Во время его открытия глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина является ключевым элементом новой европейской архитектуры безопасности.

Открытие Украинского дома

Министр несколько раз повторил, что Европа должна осознать новую реальность, теперь европейские государства уже не могут полагаться на внешнюю защиту. Как известно, до сих пор основой европейской безопасности была особая роль США.

"Время, когда Европа полагалась на внешние силы, прошло. Как я уже сказал, больше никакого аутсорсинга. У нас достаточно собственных сил. Нужно только это признать – и Украина является ключевым источником этой реальной европейской силы", – пояснил он.

Цель Украинского дома показать не только последствия войны, но и украинские решения от оборонных инноваций до энергетической устойчивости. Как передает корреспондентка "Телеграфа" Ольга Кириллова, в Украинском доме выставили настоящий "шахед", как напоминание об опасности, которая совсем рядом. А также новые виды украинского оружия, показать развитие нашей оборонки.

Кроме того, экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин анонсировал, что Украина и Германия запустят совместное оборонное производство.

В Мюнхен прибывают мировые чиновники

Прибыли сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Также уже в Мюнхене премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и представители Саудовской Аравии.

Среди участников конференции — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, представители Великобритании, в том числе министр обороны Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус.