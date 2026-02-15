Выше многих взрослых: как выглядит и чем занимается 11-летняя дочь Кличко, которую он воспитывает сам

Мама девочки и бывшая боксера долгое время страдала от алкогольной зависимости

Владимир Кличко — олимпийский чемпион и многолетний чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Однако самый главный его титул – отец 11-летней дочери, за которую он взял основную ответственность после разрыва с невестой.

Что следует знать

После разрыва с любимой Кличко взял на себя полную ответственность за воспитание дочери, пока мама девочки боролась с наркотической и алкогольной зависимостью

11-летняя Кая-Евдокия уже имеет рост около 180 см, активно занимается спортом

Девочка растет настоящим полиглотом — она уже овладела четырьмя языками и изучает еще один

Что известно о маме дочери Кличко-младшего

Мама дочери Владимира Кличко — Хайден Панеттьери, американская актриса и певица, известная ролями в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Пара познакомилась в 2009 году. Их отношения несколько раз становились на паузу, но в 2013 они заручились, а уже в декабре 2014 родилась дочь Кая-Евдокия.

Владимир Кличко с экслюбиной Гейден Панеттьери. Фото: Getty Images

В 2018 году пара официально разошлась. Причиной стали личные трудности Панеттьери — актриса открыто говорила о послеродовой депрессии, с которой боролась после рождения дочери, а затем и о проблемах с алкогольной и наркотической зависимостью. В интервью она признавалась, что лечилась и проходила реабилитацию, потому что хотела стабилизировать свое состояние.

Владимир Кличко и Гейден Панеттьери. Фото: Getty Images

После разрыва Кличко взял на себя основную опеку над ребенком. Панеттьери впоследствии подтверждала в интервью, что это было сложное, но сознательное решение — она считала, что на тот момент это будет лучше для дочери.

Что известно о дочери Владимира Кличко

Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года на Гавайях. Второе имя девушки – это имя бабушки Кличко. Сейчас ей около 11 лет, и за эти годы она уже успела вырасти значительно выше среднего – ее рост около 180 см.

Владимир Кличко с дочерью. Фото из открытых источников

После разрыва родителей девочка жила в Киеве вместе с бабушкой Верой Ульяновной, которая помогает с воспитанием, а Кличко активно проводит с ней время. Кая-Евдокия встретила полномасштабную войну в столице. С мамой девочка видится – Владимир никак не препятствует их встречам – однако они проходят нечасто – по большим праздникам.

Гейден Панеттьери с дочерью. Фото: скриншот с видео

Девочка похожа на маму – имеет светлые волосы и выразительные черты лица. Несмотря на юный возраст, Кая овладевала несколькими языками — украинским, английским, немецким и русским, а также учит французский. В свободное время девочка занимается спортом – она любит езду на лошадях и лыжах.

Владимир Кличко с дочерью. Фото: twitter.com/haydenpanettier

