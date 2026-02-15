Выше многих взрослых: как выглядит и чем занимается 11-летняя дочь Кличко, которую он воспитывает сам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мама девочки и бывшая боксера долгое время страдала от алкогольной зависимости
Владимир Кличко — олимпийский чемпион и многолетний чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Однако самый главный его титул – отец 11-летней дочери, за которую он взял основную ответственность после разрыва с невестой.
Что следует знать
- После разрыва с любимой Кличко взял на себя полную ответственность за воспитание дочери, пока мама девочки боролась с наркотической и алкогольной зависимостью
- 11-летняя Кая-Евдокия уже имеет рост около 180 см, активно занимается спортом
- Девочка растет настоящим полиглотом — она уже овладела четырьмя языками и изучает еще один
Что известно о маме дочери Кличко-младшего
Мама дочери Владимира Кличко — Хайден Панеттьери, американская актриса и певица, известная ролями в сериалах "Герои" и "Нэшвилл". Пара познакомилась в 2009 году. Их отношения несколько раз становились на паузу, но в 2013 они заручились, а уже в декабре 2014 родилась дочь Кая-Евдокия.
В 2018 году пара официально разошлась. Причиной стали личные трудности Панеттьери — актриса открыто говорила о послеродовой депрессии, с которой боролась после рождения дочери, а затем и о проблемах с алкогольной и наркотической зависимостью. В интервью она признавалась, что лечилась и проходила реабилитацию, потому что хотела стабилизировать свое состояние.
После разрыва Кличко взял на себя основную опеку над ребенком. Панеттьери впоследствии подтверждала в интервью, что это было сложное, но сознательное решение — она считала, что на тот момент это будет лучше для дочери.
Что известно о дочери Владимира Кличко
Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года на Гавайях. Второе имя девушки – это имя бабушки Кличко. Сейчас ей около 11 лет, и за эти годы она уже успела вырасти значительно выше среднего – ее рост около 180 см.
После разрыва родителей девочка жила в Киеве вместе с бабушкой Верой Ульяновной, которая помогает с воспитанием, а Кличко активно проводит с ней время. Кая-Евдокия встретила полномасштабную войну в столице. С мамой девочка видится – Владимир никак не препятствует их встречам – однако они проходят нечасто – по большим праздникам.
Девочка похожа на маму – имеет светлые волосы и выразительные черты лица. Несмотря на юный возраст, Кая овладевала несколькими языками — украинским, английским, немецким и русским, а также учит французский. В свободное время девочка занимается спортом – она любит езду на лошадях и лыжах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит красавица-жена Александра Усика. Пара вместе уже более 20 лет, 16 из которых в официальном браке.