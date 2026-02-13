МТБ, monobank и не только. НБУ назвал главных оштрафованных нарушителей: за что наказывают банкиров

Сумма штрафов превысила 500 миллионов

Украинские банкиры, которые любят донимать и упрекать клиентов за различные проступки, в прошлом году сами стали едва ли не главными нарушителями действующего законодательства. Об этом свидетельствует оборотно-сальдовые балансы, опубликованные Национальным банком: у них указаны фактически уплаченные финучреждениями штрафы (не только выписанные).

Согласно этой отчетности, общий объем штрафов и пеней, уплаченный действующими 60 банками по итогам 2025 года, вырос почти вдвое (в 1,9 раза) по сравнению с 2024-м — с 295 млн грн до 546,4 млн грн. "Телеграф" проанализировал эту отчетность.

Первым и самым большим штрафником прошлого года стал Банк Альянс, где крупнейшим совладельцем является Александр Сосис (89,3% акций). Этот банк уплатил штрафов на общую сумму 85 млн, что в 4,3 раза больше, чем в 2024 году (19,9 млн грн).

Известно, что наибольшее наказание (83,5 млн грн) Банк Альянс осенью получил от НБУ за нарушение правил финансового мониторинга и валютного контроля. Это произошло после волны сплетен о том, что структура обслуживает нелегальный игорный бизнес, которые определенным образом подтвердил НБУ в своем заключении. В нем регулятор упрекнул Банк Альянс в "ненадлежащем исполнении банком долге по осуществлению надлежащей проверки клиентов", в отсутствии должного риск-контроля и большом количестве других грехов. Такое нередко случается, когда банк описывает рискованных (плохих) клиентов во внутренней документации как белых и пушистых, а проверка чиновников устанавливает, что они совсем не такие — вообще злостные нарушители, и банк вместе с ними соответственно.

"Телеграф" еще в прошлом году направил информационный запрос по этому поводу в пресс-службу Банка Альянс и господину Сосису непосредственно, однако, к сожалению, так и не получил ответа.

Банки обычно пытаются обжаловать обвинения НБУ и выписанные штрафы, но история знает очень мало примеров их побед в судах. Несмотря на все обстоятельства и форс-мажоры. Как, например, было с Банком Альянс, где после уплаты огромного штрафа сразу возникли опасения по поводу его финансовой стабильности и выживания. Поскольку показатель адекватности регулятивного капитала уже некоторое время находится у опасного предела в 10% (ниже не может падать, согласно действующему законодательству).

Вторым в тройке самых больших штрафников 2025 года стал МТБ Банк из Одессы, где главным владельцем (70% акций) является Михаил Партикевич с двойным гражданством (Украина/Словакия). Размер уплаченных им штрафов в прошлом году подскочил сразу в 12 раз — до 83,6 млн грн. И его история очень похожа на историю Банка Альянс: наибольший штраф (на 78,2 млн грн) он получил от Нацбанка за нарушение финмониторинга. МТБ также попрекали обслуживанием игорного бизнеса, однако там оправдываются тем, что его немного.

"МТБ Банк обслуживает некоторые компании в этой сфере, но их часть составляет менее 0,5% от общего количества клиентов банка", — заверили "Телеграф" в пресс-службе МТБ Банка в эксклюзивном комментарии. А еще убеждали, что после уплаты огромного штрафа банк финансово выстоит — не выйдет за нормативное значение адекватности капитала, и владельцам не придется вкладывать деньги в структуру.

"Банк не нуждается в увеличении капитала. Его рост может происходить постепенно за счет полученной прибыли и других составляющих", — заверили в МТБ Банке.

Третье же место по размеру уплаченных в 2025 году штрафов занял Универсал Банк с известным финтехом monobank, который на 100% принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко. Общий размер уплаченных им штрафов в прошлом году вырос в 5,2 раза и составил 70,4 млн грн. В то же время в публичном пространстве сообщалось лишь о штрафовании Универсала из-за того же финмониторинга всего на 27,3 млн грн. За какие ошибки или нарушения еще были уплачены штрафы на 43,1 млн грн, точно неизвестно. "Телеграф" направил соответствующий запрос в банк.

Десятка самых больших штрафников 2025 года выглядит так:

Банк Альянс — 85 млн грн; МТБ Банк — 83,6 млн грн; Универсал Банк — 70,4 млн грн; Международный инвестиционный банк — 51,1 млн грн; Банк Пивденный — 29,4 млн грн; Кристалбанк — 22,1 млн грн; Таскомбанк — 21,1 млн грн; Банк "Украинский капитал" — 20,1 млн грн; Ощадбанк — 18,2 млн грн; ВСТ Банк (Банк Восток) — 16 млн грн.

В общей сложности из 60 действующих банков штрафы в разных размерах уплатили 45 учреждений, и только 15 имеют нули в этой графе. При этом увеличение размера этих финансовых наказаний зафиксировано у 29 банков. Больше всего у такой пятерки:

Банк "Клиринговый дом" — в 1,4 тыс. раз (до 4,3 млн грн); Банк "Украинский капитал" — в 1,3 тыс. раз (до 20,1 млн грн); Укрсиббанк – в 466 раз (до 13,5 млн грн); Мотор-Банк – в 185 раз (9,3 млн грн); Идея Банк – в 142,6 раза (до 713 тыс. грн).

25 банкам удалось достичь уменьшения штрафов, в том числе Окси банку – на 99,8% (до 31 тыс. грн), Юнекс Банку – на 98,8% (до 83 тыс. грн), Коминбанку – на 96,5% (до 1,2 млн грн).

Главным штрафователем украинских банков является регулятор, то есть Нацбанк, и именно он выписывает финансовые наказания в самых больших размерах. Прежде всего, за нарушения по финансовому мониторингу, где самая высокая планка для санкции на текущий момент составляет 135,15 млн. Но, вероятно, может быть повышена до 231,1 млн грн, согласно законопроекту №14327-1. Он является условием для дальнейшего финансирования нашего государства Евросоюзом и очередного шага для вступления в ЕС: документ вводит реестр счетов и банковских сейфов и предусматривает еще более жесткие требования по финмониторингу. Также банкам выписывают штрафы налоговые и другие органы власти, впрочем, они обычно значительно меньше нацбанковских.