Многие хранят куриные яйца неправильно: какие ошибки нужно учесть, чтобы продукт дольше сохранялся

Следует знать несколько простых правил

Многие хранят яйца на дверце холодильника и не в правильном положении. Есть определенные правила, которых следует придерживаться, чтобы продукт дольше сохранялся.

Специалист по пищевым продуктам Джейсон Уэбб рекомендует не хранить яйца на дверце холодильника, подчеркивая, что это сокращает их срок годности, пишет "express.co.uk".

Яйца имеют длительный срок хранения, но это не значит, что они остаются свежими и вкусными через две недели после покупки. Соблюдение правил хранения помогает продлить их свежесть Джейсон Уэбб

Он отмечает, что из-за постоянных колебаний температуры и частого открывания дверей они быстрее портятся. Оптимально хранить яйца на нижних полках холодильника при температуре около 4°С.

Есть простые правила хранения яиц. Фото: nv.ua

В то же время, еще один простой способ сохранить яйца свежими – перевернуть их острым концом вниз в картонной или пластиковой коробке, как написали в "Рixel". Это позволяет желтку оставаться ближе к центру и дольше сохранять свежесть. Кроме того, упаковка защищает яйца от поглощения запахов других продуктов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно открывать игристое вино, ведь эта задача не из легких. Большинство делает это неправильно, поэтому часто пробка вылетает под давлением и напиток разливается.