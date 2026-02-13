Женевский круговорот: эксперты сказали, чего ждать от новых переговоров и назвали важный момент

Перспективу реального прогресса эксперты видят в будущих встречах

Следующий раунд трехсторонних переговоров по завершению войны, согласно заявлениям пресс-секретаря российского главы Владимира Путина Дмитрия Пескова, состоится в Швейцарии 17-18 февраля. Однако есть большая вероятность, что больших позитивных результатов эта встреча не принесет.

Что нужно знать:

Киев не готов к соглашению, которое предлагают российские стороны

Женевский раунд может быть формальным — стороны лишь зафиксируют позиции и "красные линии"

Нынешние действия России могут быть попыткой взять паузу

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и политолог Игорь Рейтерович.

Кулик отметил, что Киев не готов к соглашению, которое предполагают российские стороны, и дальнейшие переговоры, вероятно, снова зайдут в тупик. В то же время российская сторона отправила Владимира Мединского для "исторических лекций" и возобновления переговоров, которые, как ожидается, не приведут к изменениям.

Справка: на предстоящих в Женеве переговорах по украинскому вопросу российскую сторону будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский.

Эксперт также подчеркнул, что более важными могут стать следующие переговоры в Абу-Даби.

Женевский раунд может быть не о чем. А вот раунды в Майами и Абу-Даби следующие, они более интересны с точки зрения возможного прогресса и продвижения. А Женевский, я так понимаю, что это снова по кругу мы походим и снова озвучим свои принципиальные позиции, свои красные линии сказал Кулик.

По мнению экперта, чего-то полезного переговоры, вероятно, не принесут.

Мы скажем убирайтесь, они скажут убирайтесь и мы опять все разъедемся каждый по своим путям. Круг вокруг женевского озера. подытожил он.

Виталий Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

В то же время Игорь Рейтерович полагает, что нынешние действия могут быть попыткой взять паузу.

Имитация, создание информационных поводов и затягивание. Видимо, считают, что ситуация к лучшему для них изменится — но этого не будет комментирует ситуацию собеседник.

Игорь Рейтерович. Фото КНУБА

Чем закончились прошлые переговоры Украина-США-Россия

Первый раунд переговоров между Украиной, США и Россией прошел в Абу-Даби 23-24 января. Относительно тяжелейшего, территориального вопроса согласия достигнуть не удалось.

Вторая встреча также была в Абу-Даби. Стороны провели переговоры 4-5 февраля. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, работа была содержательной и конструктивной. Впрочем, Россия продолжает требовать от Украины, чтобы ВСУ отдали ей часть Донецкой области, которую контролируют украинские войска.

