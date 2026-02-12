МОК запретил "шлем памяти" Гераскевича, зарабатывая на Олимпиаде Гитлера

Очередной скандал вспыхнул на Играх

Олимпийские игры в Италии в самом разгаре. К сожалению, праздник спорта омрачила серия скандалов, в частности конфликт между Международным олимпийским комитетом (МОК) и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. В неприятную ситуацию из-за желания заработать влип и сам МОК.

Что нужно знать

МОК продавал футболки с символикой нацистской Олимпиады-1936

Гитлер использовал ОИ для пропаганды

МОК запретил Гераскевичу соревноваться в "шлеме памяти" и дисквалифицировал украинца

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Дело в том, что на официальном сайте Олимпийских игр до последнего времени продавалась символика нацистской Олимпиады-1936. Только после критики из Германии продажи были остановлены, передает DW.

МОК решил заработать на олимпийском хайпе, выпустив к Играм-2026 в Италии коллекцию футболок, посвященную символике прошлых Олимпиад. В продажу поступили и футболки Олимпиады-1936 в Берлине. На ней изображен официальный плакат гитлеровской Олимпиады — квадрига с Бранденбургских ворот и спортсмен в венке победителя. МОК продавал футболки ОИ-1936 по цене 39 евро (около 2 тыс. грн).

Футболка Олимпиады-1936/Фото: shop.olympics.com

В Германии раскритиковали МОК из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования. Дело в том, что Олимпиада-1936 стала большим инструментом нацистской пропаганды. Нацистский режим за 3 года развернул систематические преследования евреев и политической оппозиции, используя террор, законодательные ограничения и концентрационные лагеря, а Игры-1936 обеспечили Гитлеру, пришедшему к власти в 1933 году, международное признание. Спустя три года после Олимпиады Германия развязала Вторую мировую войну.

На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.