Самый экстремальный спорт Олимпиады? Что такое скелетон и как в нем выступает Украина

Первый украинский скелетонист Владислав Гераскевич дважды выступал на Олимпиаде и был четвёртым на ЧМ-2025

Во время Зимних Олимпийских игр 2026 года скелетон оказался в центре внимания не только зрелищности, но и запрета Международного олимпийского комитета выступать украинцу Владиславу Гераскевичу в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.Отметим, что Гераскевич — первый в Украине скелетонист, выступающий на олимпийском уровне.

Что нужно знать:

Скелетон – зимний олимпийский вид спорта, спуск ледяным треком на санях без руля и тормозов.

Спортсмены двигаются головой вперед и разгоняются до 130-150 км/ч.

Название происходит от конструкции первых металлических саней, напоминавших "скелет"

Что такое скелетон

Скелетон – это зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в скоростном спуске ледяным треком на специальных санях без руля и тормозов. Спортсмен лежит лицом вниз и двигается вперед головой. Название спорта происходит от английского skeleton, связывающегося с конструкцией первых металлических саней, напоминавших скелет или скорее каркас.

Скелетон смело можно назвать одним из самых рискованных и экстремальных видов в программе Олимпийских игр — спортсмены разгоняются до 130-150 км/час, а у руля сани нет. Спортсмен может повлиять на движение смещением тела, давлением на сани или касаясь льда специальными шипами на ботинках.

Когда возник скелетон

Прообраз скелетона был изобретен британцами в швейцарских Альпах в начале 19 века. В конце века англичанин создал металлические сани из полос, которые стали использовать для этого спорта. Они напоминали скелет и дали название "скелетону". Скелетон трижды добавляли в программу Олимпиады — в 1928 и 1948 годах, а с 2022 года это постоянная дисциплина.

Скелетон в Украине

Украину в скелетоне представляет Владислав Гераскевич – первый украинский скелетонист в истории Олимпийских игр. Он выступал на Олимпиаде в 2018 и 2022 году. Его результаты были достаточно хорошими, на чемпионате мира в США в 2025 году он занял 4 место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине отреагировали на решение МОК дисквалифицировать Гераскевича. Это не первое публичное проявление протеста Гераскевича. Он публично выступает против участия российских спортсменов в Олимпиаде, а на предыдущем зимнем первенстве в 2022 году, но до полномасштабного вторжения провел молчаливый протест с плакатом "Нет войне в Украине".