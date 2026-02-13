Почему "детские" деньги застряли в очередях: в Пенсионном фонде объяснили (документ)

Тот случай, когда "оптимизация" вылезла боком

Украинцы штурмуют соцсети жалобами на Пенсионный фонд — они не могут оформить так называемые детские выплаты из-за безумных очередей. Документы лежат мертвым грузом, а люди теряют терпение.

"Телеграф" спросил Пенсионный фонд о причинах задержек и получил официальный ответ. Оказалось, проблема имеет глубокие корни, которые тянутся еще с 2020 года.

Когда постановление приняли позже закона: бюрократическая путаница вокруг новых выплат на детей

С начала 2026 года Пенсионный фонд получил лавину обращений. Только за январь в учреждение поступило 96 тысяч заявлений на разные виды пособий. Более 64 тысяч из них — о новой помощи по уходу за ребенком до года. Для сравнения, за предыдущие полгода, с июля по декабрь 2025 года, фонд принял 107 тысяч заявлений. То есть за один месяц почти столько же, сколько раньше за шесть.

Причина проста. 1 января 2026 года заработал новый закон о поддержке семей с детьми. Государство ввело помощь по уходу за ребенком до года и "єЯслі". Родители бросились оформлять документы. Сам закон вступил в силу с нового года, и хотя правительственное постановление, объясняющее, как именно назначать эти деньги, появилось 31 декабря 2025 года, возникла проблема — обнародовали его только 8 января.

Ответ Пенсионного фонда Украины по запросу "Телеграфа"

Закон работает, люди несут заявления, а инструкций нет. В это время первые дни нового года превратились в сплошную импровизацию. Пока разбирались с правилами, очередь заявлений начала расти.

Как "оптимизация ради экономии" обернулась против людей

Но главная беда Пенсионного фонда не в бюрократических задержках с постановлениями. Проблема еще и в катастрофической нехватке работников. В 2020 году в учреждении работало более 47 тысяч человек. Затем правительство решило сэкономить 60 миллионов гривен и сократило 2354 сотрудника.

Однако уже через два года, в начале 2022 года, в фонде осталось около 23 тысяч штатных единиц. За четыре года штат сократился более чем вдвое. К февралю 2026-го количество работников немного увеличилось — до 25877 человек. Но это все равно почти вдвое меньше, чем шесть лет назад.

Нагрузка на фонд за это время не уменьшилась – с июля 2025 года Пенсионный фонд получил новые обязанности. Теперь он занимается не только пенсиями, но и социальными пособиями.

