С Днем святого Валентина! Красочные открытки и теплые поздравления своими словами

В праздничный день не забудьте поздравить близких

День святого Валентина — романтический праздник влюбленных. Это отличный день, чтобы признаться в своих чувствах, сделать предложение руки и сердца или даже пожениться. В этот день принято поздравлять друг друга и своих близких, желая им любви и семейного уюта.

"Телеграф" подготовил красивые поздравления и открытки, чтобы вы могли поздравить близких людей в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления с Днем влюбленных

С праздником тебя! Я очень ценю то, что мы есть друг у друга, и те моменты, когда можно просто помолчать вдвоем. Пусть в нашей жизни будет побольше таких теплых вечеров. Люблю тебя!

***

Знаешь, с тобой даже самый обычный день кажется каким-то особенным. Спасибо за твою поддержку и за то, что ты всегда рядом, когда это нужно. Пусть наше "мы" только крепнет с каждым днем.

Хочу просто сказать, как мне повезло встретить тебя. Ты — мой самый близкий человек и вдохновение во всем. Давай сегодня просто наслаждаться моментом и друг другом.

***

Поздравляю с Днем влюбленных! Мне с тобой очень спокойно и хорошо, а это для меня самое главное. Спасибо за твое терпение и за то, что делаешь меня счастливее.

С 14 февраля! Говорят, что любовь — это работа, но с тобой это самое приятное занятие в мире. Пусть у нас всегда хватает времени на обнимашки и милые глупости. Обожаю тебя!

***

Пусть этот день будет лишним поводом сказать, как много ты для меня значишь. Я искренне радуюсь каждому твоему успеху и просто тому, что ты улыбаешься. Ты — мой дом.

С Днем святого Валентина! Спасибо, что терпишь мой характер и не отбираешь одеяло по ночам. Ты — мой любимый человек, и я обещаю сегодня (почти) не вредничать!

***

Поздравляю! Я так рад(а), что мы нашли друг друга в этом безумном мире. Давай и дальше вместе искать приключения и решать, что заказать на ужин. Люблю тебя до луны и обратно!

С праздником! Желаю нам, чтобы наши чувства были крепче, чем утренний кофе, и стабильнее, чем курс валют. Ты — лучшее, что со мной случалось за последнее время.

***

С Днем влюбленных! Желаю нам всегда смотреть в одном направлении и поддерживать огонек в отношениях. Пусть каждый день приносит нам что-то доброе и светлое.

Ты — мой личный повод для улыбки каждое утро. Спасибо за ту теплоту и заботу, которую ты даришь мне просто так. Давай сохраним это чувство на долгие-долгие годы.

***

Поздравляю! Жизнь состоит из мелочей, и я счастлив(а), что разделяю эти мелочи именно с тобой. Пусть наша история будет долгой, яркой и очень счастливой.

