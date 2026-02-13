Не только сладость, но и "валюта" во дворах: чем запомнились первые киндеры в девяностых

Некоторые до сих пор хранят коллекции игрушек из шоколадных яиц

Шоколадное яйцо с игрушкой внутри стало для украинцев символом 1990-х, когда вместе с первыми импортными сладостями в страну пришло ощущение "западного" детства. История появления Kinder Surprise в Украине напрямую связана с экономическими переменами после распада СССР и открытием рынка для международных брендов.

"Телеграф" решил рассказать об этом лакомстве, которое украинцы увидели лишь после получения независимости. Kinder Surprise в Украине стал подходящим подарком на многие праздники, в том числе на 14 февраля.

Когда Kinder Surprise появился в Украине

Хотя Kinder Surprise стали выпускать еще в 1974 году, в СССР, как и многие западные "излишества", шоколадные яйца с игрушкой внутри официально не продавались. Лишь единицы могли привезти их из-за границы.

Массово украинские дети увидели киндеры уже в начале 1990-х годов, когда страна открылась для импорта. Сначала они появлялись на рынках — наряду со жвачками Turbo и Love is…, батончиками Mars и Snickers. Позже продукция Ferrero начала официально завозиться через дистрибьюторов.

Шоколад как символ новой эпохи

Для детей Kinder Surprise был не просто сладостью, а настоящим событием. Игрушки собирали сериями, обменивались ими в школах и дворах. Некоторые коллекции — например, фигурки бегемотов или пингвинов — до сих пор хранятся у тех, кто рос в 90-е.

Коллекция бегемотов. Фото: открытые источники

Экономически это был показатель перемен: импортные сладости постепенно заменяли дефицитные советские конфеты. Формировалась новая культура потребления, в которой бренд и дизайн играли не меньшую роль, чем вкус.

Почему Kinder стал подарком к 14 февраля

Хотя изначально Kinder Surprise не имел отношения к романтическим праздникам, в Украине со временем его начали активно покупать, в том числе к 14 февраля. День святого Валентина стал популярным уже в 1990-е годы — параллельно с проникновением западных традиций.

Подарочный набор Kinder

Дело в том, что компания Ferrero выпускает праздничные версии продукции Kinder (включая линейку Kinder Surprise) к различным праздникам. К 14 февраля чаще всего появляются:

тематические упаковки с сердцами;

подарочные наборы Kinder (не только яйца, но и Kinder Chocolate, Kinder Bueno и т.д.);

лимитированные дизайны с романтической символикой.

От шоколада к культурному феномену

Сегодня киндер-сюрприз в Украине — уже не дефицит, а часть повседневной реальности. Но для поколения 1990-х он остаётся символом первых импортных чудес, когда каждая покупка казалась окном в другой мир. А 14 февраля — удобный повод вернуться в детство и вспомнить то ощущение ожидания, когда главным был не шоколад, а то, что скрывается внутри яйца.

