Термостойкие и надежные? Почему оцинкованные тазы до сих пор используются в быту

Они точно были у многих дома

Несмотря на распространение пластиковых тазов, оцинкованные металлические изделия до сих пор остаются популярными в быту. Их часто можно встретить именно на даче или в частном доме.

Ими до сих пор пользуются не только из-за прочности и долговечности. О главных преимуществах написал "Телеграф".

Они служат десятилетиями

Изделия из оцинкованного металла выдерживают большие нагрузки, не ломаются и не трескаются годами. Они универсальны: подходят для стирки, уборки, мытья овощей, а также переноски песка, цемента и других тяжелых материалов. Металлические тазики практичны на даче и на открытом воздухе, а еще они экологичны — в отличие от пластика, их можно переработать. Кроме того, металл не деформируется от кипятка и не боится агрессивных моющих средств.

Не менее важна привычка и ностальгия. Многие доверяют проверенным советским изделиям больше, чем современным пластиковым аналогам.

Оцинкованный таз. Фото: OLX

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему граненый стакан из СССР до сих пор находится на современной кухне. Он точно когда-то был у каждого дома и его почти невозможно было разбить.