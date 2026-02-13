"Нет области, нет проблем". Пост Луганской ОВА о блэкауте возмутил украинцев в Facebook, подробности

Более 95% Луганской области оккупировано Россией

Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук заявил, что все учреждения и заведения Луганской области полностью готовы к блэкаутам. При этом более 95% области оккупировано, остальные 5% — это села прифронтовой зоны и линии боевых действий. Это громкое заявление не осталось без внимания украинцев.

Они в комментариях под Facebook-постом с заявлением Луганской ОВА высказывались преимущественно негативно. Правда, по состоянию на 14:40 13 февраля, сообщение удалено, не исключено, что могли это сделать в том числе и из-за возмущения общества.

"Луганская область — одна из немногих, все учреждения и заведения которой полностью готовы к работе в условиях блэкаутов", — заявил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук.

Пост Луганской ОВА. Фото: скриншот

В ОВА подчеркнули, что начальник администрации Алексей Харченко принял участие в онлайн-заседании Штаба по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025/26 годов. Он планирует обеспечить постоянное прохождение сезона во время военного положения.

Сообщение ОВА вызывает множество вопросов, ведь фактически более 95% области оккупировано. Есть всего несколько сел, как видно на карте, которые отвоевали ВСУ. Однако они находятся в прифронтовой зоне и даже на линии боевого столкновения. Поэтому о какой готовности к блэкаутам учреждений и заведений говорит заместитель министра развития общин, непонятно.

Неоккупированные территория Луганской области на карте. Фото: DeepStateMap

Луганская область на карте. Фото: DeepStateMap

Как подчеркнул военный Евгений Спирин: "А с другой стороны, нет области, нет проблем с блэкаутами. Я иногда не понимаю, они живут в мире метаиронии или реально существует Луганская область в кетаминовом сне".

Пост военного Спирина. Фото: скриншот

Люди в комментариях также разделили мнение военного, подчеркнув, что есть два села под контролем ВСУ — Надия, Новоегоровка и часть Серебрянского леса, другая часть оккупирована. Пользователи пишут:

Просто без слов

Сегодня Луганская область под контролем Украины это села Надия, Новоегоровка и часть Серебрянского леса.

Это реальный пост?

