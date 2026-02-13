"Украина в этом не нуждается": Сибига прокомментировал участие Мединского в переговорах и ожидание от них

Новая встреча запланирована на 17-18 февраля

Украина заинтересована в максимальной динамике мирных переговоров с Россией, но точно не требует новых лекций об истории государства от помощника российского лидера Владимира Мединского, возглавившего делегацию РФ. Никто не будет диктовать Киеву историю его государства.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал корреспондентке "Телеграфа" на полях Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, очень важно, что переговоры Украины и России продолжаются.

"Украинская сторона заинтересована в максимальной динамике мирных усилий. Мы благодарны американской стороне за лидерство, за вовлеченность и за содействие этому процессу", — говорит министр.

Сибига добавляет, что пока не может выразить свои ожидания или какие-либо прогнозы относительно предстоящей встречи. Однако о том, что главой делегации РФ будет Мединский, он сказал: "Мы очень хорошо помним предыдущий опыт, свидетельствующий, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается, никто нам не будет диктовать нашу собственную историю".

Министр подчеркнул, что Киев и украинская делегация сосредоточены на конкретных результатах, а не болтовне об истории от агрессора.

"Самое главное, чтобы был результат. И я считаю, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби прогресс достигнут. Мы идем на пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины", — резюмировал Сибига.

Напомним, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией по прекращению войны запланирован на 17-18 февраля. Он должен пройти в Женеве (Швейцария). Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, помощник главы России Владимира Путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры зашли в тупик из-за того, что Москва продолжает настаивать, чтобы ей отдали украинские территории. Он добавил, что президент США Дональд Трамп может выйти с переговоров по Украине в ближайшие недели.