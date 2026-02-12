"Самый большой позор". О чем действительно говорит дисквалификация Гераскевича на Олимпийских играх

На шлеме спортсмена – портреты более 20 погибших украинских спортсменов и тренеров

Дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича Международным олимпийским комитетом (МОК) на зимних Олимпийских Играх-2026 из-за использования "шлема памяти" — это безусловный позор. Украина имеет такое же право чтить память погибших, как и Израиль или другие государства, которые были или есть в состоянии войны.

Что нужно знать:

10 февраля Гераскевич нарушил запрет выходить на олимпийскую трассу в "шлеме памяти"

МОК неоднократно закрывал глаза на террор России

Владислав Гераскевич и "шлем памяти"

Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в видео на своем YouTube канале. "Телеграф" собрал главные тезисы журналиста по поводу скандала на Олимпийских играх-2026.

Заявления Портникова о дисквалификации Гераскевича

Такое решение — это, безусловно, позор Международного олимпийского комитета, потому что чтобы его члены не говорили о том, что спорт вне политики, а жест Гераскевича исключительно политический. Это никак не оправдывает подлинных мотивов этого решения. Во время Олимпийских игр не один и не два раза атлеты чтили память своих родственников, близких людей, спортсменов, погибших во время Олимпиады в Мюнхене, убитых палестинскими террористами.

"Шлем памяти" говорил не о политическом событии, а о людях, ставших жертвами этой войны. Решение Международного олимпийского комитета не сильно удивляет, потому что мы прекрасно знаем, как чиновники этой организации всегда были связаны с кремлевским руководством.

МОК давно уже пытается оправдать зло, связанное с Москвой.

Более позорного события в истории мирового спорта, чем московских олимпиад, и вообразить себе нельзя. Это позор, который останется в истории спорта навсегда.

Когда восстанавливалось олимпийское движение, его идеей была как раз идея мира. Это не спорт для спорта, не спорт для бизнеса. Это спорт ради мира и взаимопонимания между народами.

Смысл олимпийского движения не в том, что оно вне политики, а в том, что оно ради мира между народами.

Чем меньше Украина будет закрывать глаза на желание России воевать и запрещать вспоминать тех, кто погиб в результате ее агрессии, тем больше становится вероятность большой войны в Европе, в мире. И тем более становится возможность того, что новых Олимпийских игр мы в последующие десятилетия не увидим.

