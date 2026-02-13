"Разрешала" сидеть на холодном и мочить манту: где сейчас экс-глава Минздрава Супрун и как изменилась

В 2015 году Супрун и ее муж получили украинское гражданство

Ульяна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины и запустила медицинскую реформу, которая подвергалась масштабной критике. В 2019 году она ушла из должности, издала книгу и занялась общественной деятельностью.

Что известно:

Ульяна Супрун родилась в США, но в 2013 году вместе с мужем переехала жить в Украину и участвовала в Евромайдане

С 2016 по 2019 год Супрун возглавляла Минздрав, но ее медицинская реформа вызвала много критики

После ухода с должности Супрун издала книгу, начала активно вести блог и, судя по всему, остается в Украине

Ульяна Супрун — что о ней известно

Ульяна Супрун родилась 30 января 1963 года в Детройте в семье украинских эмигрантов. С детства она была тесно связана с украинской общиной в США, посещала украинскую церковь и сохраняла культурную идентичность. Получила медицинское образование и работала врачом радиологом в Нью-Йорке, в частности занимала должность заместителя главного врача в сфере диагностической радиологии женского здоровья.

Ульяна Супрун переехала в Украину из США

В 1991 году она вышла замуж за режиссера и политолога Марка Супруна. В 2013 году супруги приняли решение переехать в Украину. После начала Революции достоинства они активно включились в волонтерскую деятельность и стали соучредителями общественной организации "Защита патриотов".

Ульяна Супрун с мужем

В 2015 году указом президента Петра Порошенко Ульяна Супрун и ее муж получили украинское гражданство. Уже летом 2016 года она возглавила Министерство здравоохранения как исполняющая обязанности министра. Именно при ней стартовала масштабная медицинская реформа, которая вызвала очень разную реакцию в обществе. Одни поддержали ее борьбу с устаревшей системой и коррупцией, а другие жестко критиковала ее шаги, обвиняя в разрушении традиционной системы, недостатке закупок лекарств и других проблемах.

Ульяна Супрун три года возглавляла Минздрав

На волне этой критики в социальных сетях и некоторых медийных источниках Супрун дали прозвище "Доктор Смерть", которое использовали ее оппоненты.

Ульяна Супрун своей реформой продвигала переход к принципу "деньги идут за пациентом", когда государственное финансирование зависит от количества людей, которые выбрали конкретного врача. Была создана Национальная служба здоровья Украины и запущена программа "Доступные лекарства".

Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о медицине

Помимо реформ, Ульяна Супрун запомнилась активной просветительской работой. В своих публикациях она системно развенчивала медицинские мифы, укоренившиеся еще со времен советской медицины. В частности, объясняла, что пробу Манту можно мочить, что сквозняки сами по себе не вызывают болезни, что сидение на холодной поверхности не приводит к воспалениям, а перекись водорода не является универсальным средством для заживления ран. Ее стиль коммуникации был прямым и часто провокационным.

Куда пропала Ульяна Супрун и чем занимается

Ульяна Супрун ушла из Минздрава в 2019 году, когда к власти пришел Владимир Зеленский и был сформирован новый Кабинет Министров. Однако полностью из публичного пространства она не исчезла. Супрун продолжила активную просветительскую деятельность и ведет личную страницу в Facebook.

Как выглядит Ульяна Супрун

В 2021 году она издала книгу "Мочи манту", в которой в привычной для себя манере объяснила, какие медицинские мифы до сих пор живут в обществе, почему некоторые советские практики не имеют доказательной базы и как отличить научный подход от популярных заблуждений.

Ульяна Супрун стала соучредителем издательства

Кроме того, Супрун является соучредителем общественной организации и издательства Arc.ua. Проект выпускает научно-популярные книги по истории, медицине и социологии, а также развивает онлайн издание с фокусом на Украине и глобальных процессах. На своей странице она часто делится материалами этого издания, комментирует общественные события, поздравляет украинцев с праздниками, а иногда публикует личные фотографии. Судя по всему, экс-глава Минздрава и ее муж продолжают жить в Украине.

Ульяна Супрун и ее муж

"Телеграф" писал ранее, куда пропал экс-министр обороны Степан Полторак. Он не сидел сложа руки во время войны.