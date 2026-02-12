Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 13 февраля (обновляется)
-
-
Сборная Украины пока идет без наград на Играх
В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится седьмой игровой день. Украинцы будут бороться за медали в трех видах спорта.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Сине-желтые выступят в нескольких медальных соревнованиях: лыжные гонки, биатлон и фигурное катание. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 13 февраля (обновляется)
12:45. 🥇Лыжные гонки. Мужчины, раздельный старт, 10 км (свободный стиль). Дмитрий Драгун, Александр Лисогор
15:00. 🥇Биатлон. Спринт (10 км), мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко
20:00. 🥇Фигурное катание. Одиночки, произвольная программа. Кирилл Марсак
Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.