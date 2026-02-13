Олимпийские игры-2026: расписание и результаты, все медалисты 13 февраля

На Играх разыграют медаль в скелетоне, который "подарил" самый большой скандал Олимпиады

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится седьмой игровой день. В битву за медали вступают скелетонисты.

Что нужно знать

В 7-й игровой день на Олимпиаде разыграют 6 комплектов наград

13 февраля медальные соревнования на Играх начнут лыжники, а завершат — представители скелетона

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 13 февраля. Атлеты будут соревноваться за награды в лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, конькобежном спорте и скелетоне. Следить за выступлениями украинцев в этот день можно в статье "Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 13 февраля".

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 13 февраля (обновляется)

13 февраля

12:45. Лыжные гонки. Мужчины. Раздельный старт (10 км)

15:00. Биатлон. Мужчины. Спринт (10 км)

15:41. Сноуборд. Женщины. Кросс

17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

20:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп

22:14. Скелетон. Мужчины

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.