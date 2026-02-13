"Сухого закона" не будет? Что эксперты говорят об инициативе правительства по сокращению потребления алкоголя

Пока не ясно, как именно планируют достичь намеченных целей

Правительство утвердило план мер по уменьшению потребления алкоголя до 2028 года. В течение трех лет планируются изменения, которые коснутся украинцев, однако возникает вполне логичный вопрос: реальна ли эта инициатива и как может повлиять на бюджет.

Как отметил "Телеграфу" Руслан Черный, экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб", за последние несколько лет в мире действительно уменьшились объемы потребления крепкого алкоголя. Однако готовы ли к этому украинцы — открытый вопрос.

Черный отмечает, что склады текилы, виски и т.д. переполнены, некоторые производители приостановили производство. Поэтому, возможно, правительство просто решило поддержать мировую тенденцию.

"Сейчас многие украинцы алкоголем поддерживают свою психику, нарушенную обстрелами и разорванными батареями. Люди банально греются изнутри алкоголем: с начала декабрьских блэкаутов продажи выросли", — говорит эксперт.

Он пока не понимает, как именно правительство достигнет своих целей. Одним из вариантов может стать ограничение на время продажи алкоголя, но это, по мнению Черного, радикальный и крайний шаг.

Приблизительно такое же мнение высказал и Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы. Он подчеркнул: "Власти могут планировать что угодно, но украинцы не будут отказываться от своих привычек. "Сухого закона" не будет".

Алкоголь. Фото: открытые источники

Что предшествовало

Правительство 9 февраля утвердило трехлетний план мер по сокращению потребления и ущерба от алкоголя украинцами до 2028 года. Инициатором выступает Министерство здравоохранения. План предусматривает:

разработку рекомендаций по внедрению услуг по профилактике и предотвращению употребления алкоголя;

масштабные коммуникационные мероприятия, проведение национальных просветительских кампаний по повышению осведомленности населения о вреде алкоголя;

учебные курсы для медицинских работников и представителей социальных услуг по информированию граждан о рисках употребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни.

Добавим, что в Европейской Бизнес Ассоциации сообщили, что позиция компаний-членов Комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками Ассоциации помогла исключить из финальной версии плана ряд чрезмерных ограничений. В частности:

запрет всех форм рекламы и стимулирования продаж алкогольных напитков,

увеличение минимальной торговой площади мест розничной торговли алкогольными напитками и усиление лицензионных требований с целью сокращения количества торговых точек,

запрет продажи алкоголя на автозаправочных и автогазозаправочных станциях,

запрет на продажу алкогольных напитков лицам в возрасте до 21 года.

