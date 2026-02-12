Десятки "слуг" отравились, парламент парализован. Эксклюзивные детали из Рады

Пленарное заседание закрыли так и не начав работу

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада не смогла рассмотреть ни один вопрос из-за отсутствия голосов. Пленарное заседание было открыто и почти сразу же закрыто. Большинство не пришедших нардепов от фракции "Слуга народа" якобы отравились в столовой ВР за день до заседания.

Что нужно знать:

Официально парламент насчитывает 392 народных депутата

Многие народные избранники отсутствуют из-за плохого самочувствия

На заседании 12 февраля присутствовало 204 нардепа

По данным источников "Телеграфа", примерно 20 депутатов от "Слуги народа" отравились. Хотя другой собеседник говорит, что якобы речь идет о каком-то вирусе, который сопровождается тошнотой и расстройством пищеварения. Однако есть и те, кто отрицают информацию об отравлении депутатов.

"Думаю, это уже запускают для прикрытия того, что "слуги" "обделались" в переносном смысле", — говорит нардеп от "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Рада не рассмотрела ни одного вопроса и завершила пленарный день без голосования. На заседании не набралось необходимого минимума голосов от 226 депутатов.

"Все…. Рада не рассмотрела ни один вопрос из-за нехватки голосов на сегодня и закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня. До 24 февраля ничего не будет по голосованию", — отметил нардеп.

Сколько нардепов было в Раде 12 февраля

Добавим, что 12 февраля Рада должна была рассмотреть налоговые законопроекты, в том числе изменения по НДС для ФОП и законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ (налог на OLX), которые требует МВФ.

При этом нардеп Николай Тищенко говорит, что многие депутаты отсутствуют 12 февраля на заседании Рады из-за отравления. Якобы они ели в столовой ВР 11 февраля, после этого им стало плохо.

По словам нардепа Александра Федиенко, это в первые, когда парламент не собрался кворумом в 226 голосов. Хотя такой случай уже был 3 февраля, несмотря на то, что в Раду приезжал Генсек НАТО Марко Рютте.

Заметим, что для того, чтобы Верховная Рада Украины была полномочной и могла голосовать необходимое присутствие большинства конституционного состава, то есть минимум 226 голосов. 3 февраля на заседании было 219 депутатов.

