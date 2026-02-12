Шлем испугал целый МОК: ситуацию с Гераскевичем на Олимпиаде описали четкими фотожабами

Украинцы активно поддерживают спортсмена

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич, представляющий Украину на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, был не допущен к соревнованиям после отказа снять шлем, на котором изображены украинские атлеты и тренеры, погибшие в результате войны с Россией. В сети по этому поводу уже стали появляться фотожабы.

Что нужно знать:

На шлеме — портреты более 20 погибших украинских спортсменов и тренеров

В МОК предложили альтернативу в виде черной ленты или повязки без персонализации

Пользователи сети отреагировали на ситуацию фотожабами

Гераскевич разработал так называемый "шлем памяти" — экипировку с портретами более 20 украинских спортсменов, погибших с начала полномасштабного вторжения. Изначально он выходил на тренировочные заезды в этом шлеме, несмотря на предупреждение МОК (Международного олимпийского комитета) о том, что такая экипировка нарушает правила Олимпийской хартии, запрещающие политические и иные выражения во время соревнований.

"Шлем памяти". Фото: НОК

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) получил ответ от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно обращения об использовании "шлема памяти". На это МОК предложил альтернативу — использование черной повязки или ленты без персонализации. Для поддержки спортсменов также создано специальное место скорби и обеспечен доступ к молитвенным комнатам в Олимпийских деревнях.

"Шлем памяти". Фото: НОК

Пока скандал активно обсуждают в социальных сетях, украинцы стали создавать ироничные фотожабы и мемы, чтобы показать проблему случившегося со стороны.

Так, например, на одной из опубликованных картинок показаны разрушенные здания от войны и воронки на земле, выложенные в форме олимпийских колец с подписью "Milano Cortina 2026".

Еще одна картинка в сети — карикатурный сюжет, отражающий реакцию МОК на шлем Владислава Гераскевича.

Также стоит добавить, что "Укрпочта" выразила поддержку спортсмену, создав марку с его изображением в шлеме. Об этом на воей странице в соцсети рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.

Ответ Гераскевича

На своей странице в Facebook спортсмен прокомментировал ситуацию и призвал закрыть данный скандал.

"Я никогда не хотел скандала с МОК, и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной. Хотя действия МОК позволили громко говорить об украинских спортсменах, погибших, в то же время сам факт скандала отвлекает огромное количество внимания от самих соревнований и от участвующих в них спортсменов. Поэтому я еще раз предлагаю завершить скандал.

Прошу:

1. Снять запрет на использование "Шлема Памяти".

2. Извиниться за давление, созданное на меня за последние дни.

3. В знак солидарности с украинским спортом предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, ежедневно страдающих от обстрелов.

Очень надеюсь на ответ к началу соревнований по скелетону", — отметил спортсмен.

Владислав Гераскевич — кто он

Владислав Михайлович Гераскевич — украинский скелетонист, один из самых известных и заметных спортсменов своей страны.

Родился 12 января 1999 года в Киеве.

Гераскевич — первый в истории Украины спортсмен, выступивший в скелетоне на Олимпийских зимних играх. Он начал международную карьеру в 2014 году, участвовал в юношеских соревнованиях, а с 2016 года регулярно выступает за национальную сборную.

На Олимпийских играх 2022 года занял 18-е место.

Владислав Гераскевич. Фото: facebook.com/vlad.geraskevych

На чемпионате мира 2023 года занял 13-е место. На чемпионате мира 2024 года стал 10-м.

В общем зачёте Кубка мира 2024/25 занял седьмое место. На 4 из 8 этапов сезона Гераскевич попадал в десятку лучших, один раз заняв 4-е место. На чемпионате мира 2025 года в Lake Placid был близок к медали — Гераскевич занял 4-е место, проиграв всего 0,11 сек серебряному призёру и 0,08 сек — бронзовому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что шлем Гераскевича "увековечили" на банковских картах украинцев.