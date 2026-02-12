Шлем испугал целый МОК: ситуацию с Гераскевичем на Олимпиаде описали четкими фотожабами
Украинцы активно поддерживают спортсмена
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич, представляющий Украину на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, был не допущен к соревнованиям после отказа снять шлем, на котором изображены украинские атлеты и тренеры, погибшие в результате войны с Россией. В сети по этому поводу уже стали появляться фотожабы.
Что нужно знать:
- На шлеме — портреты более 20 погибших украинских спортсменов и тренеров
- В МОК предложили альтернативу в виде черной ленты или повязки без персонализации
- Пользователи сети отреагировали на ситуацию фотожабами
Гераскевич разработал так называемый "шлем памяти" — экипировку с портретами более 20 украинских спортсменов, погибших с начала полномасштабного вторжения. Изначально он выходил на тренировочные заезды в этом шлеме, несмотря на предупреждение МОК (Международного олимпийского комитета) о том, что такая экипировка нарушает правила Олимпийской хартии, запрещающие политические и иные выражения во время соревнований.
Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) получил ответ от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно обращения об использовании "шлема памяти". На это МОК предложил альтернативу — использование черной повязки или ленты без персонализации. Для поддержки спортсменов также создано специальное место скорби и обеспечен доступ к молитвенным комнатам в Олимпийских деревнях.
Пока скандал активно обсуждают в социальных сетях, украинцы стали создавать ироничные фотожабы и мемы, чтобы показать проблему случившегося со стороны.
Так, например, на одной из опубликованных картинок показаны разрушенные здания от войны и воронки на земле, выложенные в форме олимпийских колец с подписью "Milano Cortina 2026".
Еще одна картинка в сети — карикатурный сюжет, отражающий реакцию МОК на шлем Владислава Гераскевича.
Также стоит добавить, что "Укрпочта" выразила поддержку спортсмену, создав марку с его изображением в шлеме. Об этом на воей странице в соцсети рассказал гендиректор компании Игорь Смелянский.
Ответ Гераскевича
На своей странице в Facebook спортсмен прокомментировал ситуацию и призвал закрыть данный скандал.
"Я никогда не хотел скандала с МОК, и я его не создавал. МОК создал это своей интерпретацией правил, которую многие считают дискриминационной. Хотя действия МОК позволили громко говорить об украинских спортсменах, погибших, в то же время сам факт скандала отвлекает огромное количество внимания от самих соревнований и от участвующих в них спортсменов. Поэтому я еще раз предлагаю завершить скандал.
Прошу:
1. Снять запрет на использование "Шлема Памяти".
2. Извиниться за давление, созданное на меня за последние дни.
3. В знак солидарности с украинским спортом предоставить электрогенераторы для украинских спортивных объектов, ежедневно страдающих от обстрелов.
Очень надеюсь на ответ к началу соревнований по скелетону", — отметил спортсмен.
Владислав Гераскевич — кто он
Владислав Михайлович Гераскевич — украинский скелетонист, один из самых известных и заметных спортсменов своей страны.
Родился 12 января 1999 года в Киеве.
Гераскевич — первый в истории Украины спортсмен, выступивший в скелетоне на Олимпийских зимних играх. Он начал международную карьеру в 2014 году, участвовал в юношеских соревнованиях, а с 2016 года регулярно выступает за национальную сборную.
На Олимпийских играх 2022 года занял 18-е место.
На чемпионате мира 2023 года занял 13-е место. На чемпионате мира 2024 года стал 10-м.
В общем зачёте Кубка мира 2024/25 занял седьмое место. На 4 из 8 этапов сезона Гераскевич попадал в десятку лучших, один раз заняв 4-е место. На чемпионате мира 2025 года в Lake Placid был близок к медали — Гераскевич занял 4-е место, проиграв всего 0,11 сек серебряному призёру и 0,08 сек — бронзовому.
