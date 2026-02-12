В Украине объявляли угрозу "Орешника": что известно и были ли взрывы

Речь шла об угрозе запуска из Астрахани

В четверг, 12 февраля, мониторы зафиксировали активность на полигоне Капустин Яр. Сообщалось о якобы запуске ракеты "Орешник".

Что нужно знать:

Воздушные силы предупреждали о предполагаемом пуске баллистики средней дальности

В то же время произошел взлет МиГ-31К в России

Как писали в ВС, была зафиксирована угроза применения баллистики для всей Украины. На территории государства объявляли воздушную тревогу. Мониторы предупреждали, что время подлета "Орешника" к территории Украины — 10-15 мин с момента запуска.

"Есть информация о пуске "Орешника". Фиксируется только на подлете, поэтому осторожно!" – говорится в сообщении.

Дальность полета "Орешника"

Время подлета ракеты было 12:40-12:45, однако взрывы в Украине не прогремели. По данным мониторов, состоялась имитация пуска или тренировки в Капустином Яре. В 12:47 по Украине начались отбои тревоги.

Что известно об "Орешнике" и особенностях применения

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, ее часто называли межконтинентальной. Ракета способна развивать сверхзвуковую скорость (более 10 Mach) и снабжена раздельной боеголовкой. Потенциально это позволяет поражать несколько целей одновременно. Она может быть носителем ядерного и конвенционного (обычного) заряда. Ее скорость 13,5 тысячи км в час. Класс "земля-земля".

"Орешник", характеристика

Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На конечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью.

Когда Россия атаковала Украину "Орешником"

21 ноября 2024 года "Орешник" был использован для удара по Днепру. Тогда боеголовки не несли заряда.

В январе 2026 года было второе применение – ударили под Львовом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине 12 февраля.