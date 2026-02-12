Пока шли суды, он работал в театре. Где сейчас Остап Ступка и сядет ли он в тюрьму за пьяное ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием актера произошло в 2023 году

Остап Ступка — известный украинский актер из династии Ступок, который сделал успешную карьеру в театре и кино. В апреле 2023 года артист совершил ДТП в нетрезвом виде, в результате которого пострадал водитель припаркованного авто. Все это время продолжались суды по этому делу, тем временем Ступка не сидел в следственном изоляторе, а работал.

Остап Ступка. Фото: открытые источники

Остап Ступка и его приговор

Как пишет "Главком", Верховный суд решил судьбу Остапа Ступки — актер осужден на три года ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет.

Авария со Ступкой произошла 4 апреля 2023 года в Киеве. Актер с 1,62 промилле алкоголя в крови на своем Range Rover выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi, в котором был водитель. В результате ДТП водитель Mitsubishi получил тяжелые травмы.

ДТП при устастии Остапа Ступки. Фото: "Телеграф"

В ноябре 2023 года суд признал Ступку виновным в этом ДТП. В ноябре 2025 года Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений: 3 года ограничения свободы и лишение водительских прав на 8 лет.

Стоит указать, что "ограничение свободы" в Украине не равно тюремному заключению в камере. Это наказание подразумевает пребывание в исправительном центре открытого типа (где осужденные работают и могут находиться под надзором, но не в полной изоляции).

Защита актера пыталась заменить этот срок штрафом в 170 тыс. грн, но Верховный суд решил оставить в силе вынесенный ранее приговор. Срок наказания Ступке будет засчитываться со дня его прибытия в исправительный центр.

Остап Ступка. Фото: Униан

Где он сейчас и сидит ли в тюрьме?

Неизвестно, прибыл ли уже Остап Ступка в исправительный центр после окончательного решения Верховного суда. Однако известно, что все эти годы, пока продолжались судебные разбирательства, актер продолжал работать в Национальном академическом драматическом театра им. Ивана Франко.

В своих интервью Ступка подтверждал, что полноценно работает, снимается в кино и сериалах (например, "Семья по воскресеньям", "Ключи от правды"), и его график расписан.

Остап Ступка. Фото: открытые источники

