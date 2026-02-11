Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 12 февраля (обновляется)

В битву за медали вступает скелетонист Гераскевич

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится шестой игровой день. Украинцы выступят в четырех видах спорта.

Что нужно знать

Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах

Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Украинцы будут бороться за медали в горных лыжах, лыжных гонках и санном спорте. Кроме того, в битву за медали вступает скелетонист Владислав Гераскевич. Об этом сообщает "Телеграф".

Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 12 февраля (обновляется)

10:30. Скелетон. Мужчины (заезд 1). Владислав Гераскевич

12:08. Скелетон. Мужчины (заезд 2). Владислав Гераскевич

12:30. 🥇Горные лыжи. Супергигант, женщины. Анастасия Шепиленко

14:00. 🥇Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт, 10 км (свободный стиль). Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

19:30. 🥇Санный спорт. Командная эстафета. Сборная Украины

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.