Олимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 12 февраля (обновляется)
-
-
В битву за медали вступает скелетонист Гераскевич
В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоится шестой игровой день. Украинцы выступят в четырех видах спорта.
Что нужно знать
- Украинские спортсмены выступят в нескольких дисциплинах
- Сине-желтые будут бороться за медали в 3 видах спорта
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Украинцы будут бороться за медали в горных лыжах, лыжных гонках и санном спорте. Кроме того, в битву за медали вступает скелетонист Владислав Гераскевич. Об этом сообщает "Телеграф".
Расписание и результаты украинцев на Олимпийских играх в Италии 12 февраля (обновляется)
10:30. Скелетон. Мужчины (заезд 1). Владислав Гераскевич
12:08. Скелетон. Мужчины (заезд 2). Владислав Гераскевич
12:30. 🥇Горные лыжи. Супергигант, женщины. Анастасия Шепиленко
14:00. 🥇Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт, 10 км (свободный стиль). Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль
19:30. 🥇Санный спорт. Командная эстафета. Сборная Украины
Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.