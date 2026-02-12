С 1959 года население Капустиного Яра сократилось почти втрое

"Капустин Яр" — стратегический ракетный военный полигон в Астраханской области, недавно ставший объектом успешных атак Вооруженных Сил Украины. Именно оттуда Россия запускает ракету "Орешник/Кедр", которая стоит 40 млн. долларов США. Но рядом есть одноименное село, которому эти деньги точно не помешали бы.

Село Капустин Яр до построения полигона было поселком городского типа. Основанный еще в 1805 году, населенный пункт имел статус слободы. Еще в 19 веке здесь строили дома купцы. Их остатки все еще стоят — с пустыми окнами и без крыш.

Один из немногих домов, сохранивший крышу/ Фото: Google

От прежнего лоска ничего не осталось/ Фото: photogoroda.com

Остатки купеческих домов в Капустином Яру, РФ/ Фото: Google

В конце 1920-х здесь обустроили колхоз-великан из шести сельскохозяйственных и одного рыболовного колхоза. Село росло и развивалось.

Храм в честь Николая чудотворца/ Фото: Google

Вблизи храм выглядит гораздо хуже. Фото: Google

С 1944 и по 1956 год Капустин Яр был райцентром.

Въезд на рынок, Капустин Яр/ Фото: photogoroda.com

Дома в Капустином Яру собраны из всех материалов/ Фото: photogoroda.com

Но после строительства космодрома-полигона поселок стал спутником города Знаменск, отсюда уехала часть людей и наконец Капустин Яр в 2004 году превратился в село, которое доживает едва ли не последние дни. С 1959 года население сократилось почти втрое.

Улица в Капустином Яру/ Фото: photogoroda.com

Улица в Капустином Яру летом выглядит ненамного лучше. Фото: photogoroda.com

Улица в Капустином Яру/ Фото: photogoroda.com

Улица в Капустином Яру/ Фото: photogoroda.com

Дома часто сделаны из дерева еще в начале 20 в./ Фото: photogoroda.com

Лучше всего в поселке Капустин Яр выглядит храм Георгия Победоносца / Фото: photogoroda.com

