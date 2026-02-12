Доживает последние дни: как выглядит Капустин Яр, откуда россияне запускают "Орешник" за $40 млн
С 1959 года население Капустиного Яра сократилось почти втрое
"Капустин Яр" — стратегический ракетный военный полигон в Астраханской области, недавно ставший объектом успешных атак Вооруженных Сил Украины. Именно оттуда Россия запускает ракету "Орешник/Кедр", которая стоит 40 млн. долларов США. Но рядом есть одноименное село, которому эти деньги точно не помешали бы.
Село Капустин Яр до построения полигона было поселком городского типа. Основанный еще в 1805 году, населенный пункт имел статус слободы. Еще в 19 веке здесь строили дома купцы. Их остатки все еще стоят — с пустыми окнами и без крыш.
В конце 1920-х здесь обустроили колхоз-великан из шести сельскохозяйственных и одного рыболовного колхоза. Село росло и развивалось.
С 1944 и по 1956 год Капустин Яр был райцентром.
Но после строительства космодрома-полигона поселок стал спутником города Знаменск, отсюда уехала часть людей и наконец Капустин Яр в 2004 году превратился в село, которое доживает едва ли не последние дни. С 1959 года население сократилось почти втрое.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ракеты, которые Россия запускает по Украине, сначала тестируются на этом полигоне. Однако падают в ходе тестов они не в России, а в Казахстане. Из-за ядовитой начинки местные теряют имущество и здоровье.