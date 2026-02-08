Россия пыталась выиграть медаль Олимпиады-2026 в кабинете: детали скандала

Россияне хотели получить медаль, убрав конкурента с помощью дисквалификации

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх в Италии прогремел судейский скандал в лыжных гонках. В России считают, что французского лыжника Матиса Деложа должны были дисквалифицировать, а место на подиуме должен был занять "нейтральный" россиянин Савелий Коростелев.

Что нужно знать

Делож выиграл "серебро" в скиатлоне, Коростелев стал четвертым

Француз получил желтую карточку за выход из трассы

РФ подала апелляцию, но ее отклонили

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Об этом заявил тренер сборной РФ по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По его словам, организаторы Игр должны были принять более жесткое решение по французу.

Из того, что я видел, конечно, за такое нарушение должно быть наказание. Французский спортсмен вышел с трассы – это дисквалификация. Но жюри во время гонки показали желтую карточку. У нас был подобный случай. В эстафете Александр Легков вышел одной лыжей за трассу, и сборную России сразу дисквалифицировали, хотя мы были третьими. Юрий Бородавко

Отметим, Делож срезал трассу во время скиатлона (10 км +10 км) и получил желтую карточку. Он финишировал вторым, а Коростелев — четвертым. Российская сторона подала протест, но его отклонили. Таким образом, попытка РФ завоевать медаль ОИ-2026 в кабинете провалилась.

Матис Делож срезал трассу

Отметим, 8 февраля на Играх проходит второй соревновательный день. Украинцы ведут борьбу за награды сразу в нескольких дисциплинах.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы могут взять медали в двух видах спорта.