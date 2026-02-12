В "Сильпо" обрушились ценники на популярные продукты: что можно купить с большой скидкой
Благодаря скидкам в супермаркетах украинцы могут экономить сотни гривен на покупках. В частности, регулярные акции проводит "Сильпо".
"Телеграф" рассказывает, о том, какие 5 популярных продуктов можно прямо сейчас приобрести дешевле. Акция будет действовать до 19 февраля.
- Икра слабосоленая "Спецпосол" — 299 гривен вместо 474 (скидка 37%);
- Сельдь "Veladis" филе в масле — 62 гривны вместо 149 (скидка 58%);
- Манго "Премия" сушеное — 99 гривен вместо 189 (скидка 48%);
- Пельмени "Три медведя" с телятиной и сливками — 84 гривны 144 (скидка 41%);
- Кофе молотый "Jacobs" — 199 гривен вместо 369 (скидка 46%)
Почему продукты продают со скидкой?
Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:
- Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
- Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.
Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.
