"Достоинство важнее медалей": известные украинцы отреагировали на скандал с Гераскевичем и МОК

В Украине звучат резкие заявления в адрес МОК

Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировал Международный олимпийский комитет на зимних Олимпийских Играх-2026 из-за использования "шлема памяти".

Что нужно знать:

Спортсмен заявил, что не считает это нарушением правил и не жалеет о своем решении

Шлем с изображениями погибших украинских спортсменов планируют выставить на аукцион

Украинские общественные деятели, журналисты, политики и НОК Украины публично поддержали атлета

В комментарии "Суспильне Спорт", Гераскевич отметил, что не считает это нарушением. Он рассказал, что МОК предлагали показать шлем на старте и в микс-зоне после соревнования, но не ехать в нем трассу.

До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх. Владислав Гераскевич, скелетонист

Гераскевич также акцентировал, что не сожалеет о своем поступке, а шлем позже выставят на аукцион для сбора средств для Украины. "Сожалею ли я о том, что сделал? Конечно, жаль, я не хотел этого скандала. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже отняли. Хотел быть частью этих Олимпийских игр в дружеской атмосфере со многими спортсменами, с которыми я в хороших, дружеских отношениях. У нас были отличные тренировки, отличные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали на этих Олимпийских играх", – сказал Гераскевич.

Украинцы поддержали Гераскевича. Журналистка Елена Курбанова отметила, что этим поступком он только добавил уважения и заплатил за это четырьмя годами подготовки: "Тот случай, когда Украина важнее Олимпиады".

Сообщение Елены Курбановой

Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко назвал решение заангажированным и позорным, и удивляется тому, что украинская команда на Олимпиаде продолжает выступления: "Как гражданин и украинец я не понимаю, КАК можно продолжать свои выступления и ПОЧЕМУ до сих пор наша команда во главе с ОК Украины не устроила демарш. Потому что это не только честь Владислава. Это наступление на честь каждого украинца, который платит непомерную цену за само право выступать на Олимпиаде под украинским флагом".

Сообщение Петра Андрющенко

Блогер Игорь Лаченков (Лачен) считает, что "Гераскевич сделал для памяти спортсменов больше, чем нок, и другие спортсмены вместе взятые".

Сообщение Лачена

Историк Евгений Шатилов подчеркнул, что Гераскевич пошел на смелый шаг, ведь его результат мог бы быть феноменальным. "Это лишний раз показывает важность решения, которое он принял. Потому что можно протестовать, когда ты аутсайдер в своей дисциплине и ставки для тебя не так высоки. Другое дело — когда ты среди сильнейших. Хочется, чтобы эта история запомнилась не просто этим достойным выступлением, а осознанием того, что Влад потерял. Только понимая эту трагедию, видел все величие поступка Гераскевича", — пишет он.

Сообщение Евгения Шатилова

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула высказался кратко, но емко, сравнив МОК с секс-работницами.

Сообщение Сергея Притулы

Поддержал Гераскевича и нардеп Богдан Яременко: "В такое время живем — убийцы и педофилы соответствуют правилам и приемлемы МОК больше, чем их жертвы. Зачем нужны правила, которые не позволяют делать то, что правильно и морально? Как можно доверять организациям, руководствующимся такими правилами, а не здравым смыслом".

Сообщение Богдана Яременко

ФК "Локомотив" Киев также отреагировали на запрет МОК. В клубе отметили, что почувствовали "российский мир на себе". "Сегодня спорт заставляют молчать о войне. Международные организации не просто рассматривают возвращение россиян в мировой футбол, но и запрещают украинским олимпийцам чествовать погибших спортсменов. Но если память о павших — это нарушение правил, то молчание об их убийцах — это соучастие", — говорится в видео.

В сети уже появляются карикатуры, подчеркивающие низость поступка МОК в отношении Гераскевича и Украины.

Карикатура о МОК и шлеме Гераскевича

Писатель и журналист Богдан Логвиненко подчеркнул, что поступок Владислава Гераскевича не поймут "в той части света, где достоинство ничем, пустым словом".

"Если вы следите за международным контекстом — внимательно присмотритесь, откуда сейчас будет звучать поддержка, а откуда — осуждение или обесценение. В обществах без достоинства отказ от потенциальной медали выглядит как абсурд. Именно поэтому они и становятся фундаментом для своих тираний", — пишет он.

Сообщение Богдана Логвиненко

Что говорят в Национальном олимпийском комитете Украины

Президент Национального олимпийского комитета Украины и экс-министр Вадим Гутцайт поддержал Гераскевича. Он отметил, что память — ценнее любых медалей и правил

Влад, вся страна с тобой. Это был твой сознательный и принципиальный выбор — мы его поддерживаем. Ведь речь идет о памяти и уважении к украинским спортсменам, чьи жизни унесла Россия! В течение этих дней мы обращались, убеждали, аргументировали, просили Международный олимпийский комитет разрешить Владиславу стартовать в шлеме памяти. К сожалению, нас не услышали. Владислава не допустили к старту. Влад, ты показал характер настоящего украинца. Память невозможно дисквалифицировать. Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на "шлеме памяти" изображены погибшие из-за России спортсмены. Среди них и погибшие на фронте, и те, у кого унесла жизнь Россия обстрелами.