Олимпийские игры-2026: результаты и медалисты 12 февраля

Олимпиада набирает обороты

В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии состоялся шестой игровой день. В этот день разыграли сразу 9 комплектов наград.

Что нужно знать

В 6-й игровой день на Олимпиаде разыграли 9 комплектов наград

12 февраля медальные соревнования на Играх начали горнолыжники, а завершили — представители шорт-трека

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию результаты всех медальных соревнований на Олимпиаде-2026 12 февраля. Атлеты соревновались за награды в супергиганте, могуле, лыжных гонках, сноуборде, конькобежном спорте, санном спорте и шорт-треке.

Результаты медальных соревнований на Олимпийских играх в Италии 12 февраля

12:30. Горные лыжи. Женщины. Супергигант

Федерика Бриньоне (Италия), 2. Роман Мирадоли (Франция), 3. Корнелия Хюттер (Австралия)

13:15. Фристайл. Мужчины. Могул

Купер Вудс-Топалович (Австралия), 2. Микаэль Кингсбери (Канада), 3. Икума Хорисима (Япония).

14:00. Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт (10 км)

Фрида Карлссон (Швеция), 2. Эбба Андерссон (Швеция), 3. Джессика Диггинс (США).

15:56. Сноуборд. Мужчины. Кросс

Алессандро Хеммерле (Австрия), 2. Элиот Гронден (Канада), 3. Якоб Дузек (Австрия).

17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

Франческа Лоллобриджида (Италия), 2. Мерел Конейн (Нидерланды), 3. Рагне Виклунд (Норвегия).

19:30. Санный спорт. Командная эстафета

Германия, 2. Австрия, 3. (Италия)

20:30. Сноуборд. Женщины. Хафпайп

Он Чхои Ка (Южная Корея), Хлоя Ким (США), Мицуки Оно (Япония).

22:36. Шорт-трек. Женщины. 500 м

Ксандра Велзебур (Нидерланды), 2. Арианна Фонтана (Италия), 3. Кортни Саро (Канада).

22:48. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

Йенс ван Ваут (Нидерланды), 2. Сунь Лун (Китай), 3. Рим Чжон Ун (Южная Корея) — 1.24,611.

Напомним, сборная Украины представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.