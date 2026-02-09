На Олимпиаде в Италии заметили "Шахед" (фото)
Война отразилась на всех украинцах
На Олимпийских играх в Италии стартовал турнир по биатлону. Сине-желтые провели достойную смешанную эстафету, однако остались без медалей.
Что нужно знать
- На Играх прошла первая гонка по биатлону
- Украинка в трансляции увидела силуэт "Шахеда" в контурах трибун
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Один из украинских пользователей увидела во время гонки "Шахед" и поделилась своими наблюдениями в threads. Алена Воробьева, как и многие украинцы, усмотрели в контурах трибун на Олимпиаде-2026 силуэт БПЛА "Шахед".
В сети отметили, что это связано с войной — украинцы регулярно видят "Шахеды" не только на видео, но и вживую, а звук "Мопеда" стал одним из символов российского террора. Добавим, что некоторые усмотрели на скриншоте хвост рыбы или кита.
К слову, сам символ Олимпийских игр-2026 вызвал немало споров в сети. Некоторые увидели на нем атрибутику военной агрессии РФ против Украины.
9 февраля на Олимпиаде проходит третий игровой день. Украинцы претендуют на медали лишь в одном виде спорта.