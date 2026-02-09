На Олимпиаде в Италии заметили "Шахед" (фото)

Война отразилась на всех украинцах

На Олимпийских играх в Италии стартовал турнир по биатлону. Сине-желтые провели достойную смешанную эстафету, однако остались без медалей.

Один из украинских пользователей увидела во время гонки "Шахед" и поделилась своими наблюдениями в threads. Алена Воробьева, как и многие украинцы, усмотрели в контурах трибун на Олимпиаде-2026 силуэт БПЛА "Шахед".

Зона для болельщиков на Олимпиаде напоминает "Шахед"/Фото: threads.com/@alyonavorobyshek

В сети отметили, что это связано с войной — украинцы регулярно видят "Шахеды" не только на видео, но и вживую, а звук "Мопеда" стал одним из символов российского террора. Добавим, что некоторые усмотрели на скриншоте хвост рыбы или кита.

"Шахед" над Киевом/Getty Images

К слову, сам символ Олимпийских игр-2026 вызвал немало споров в сети. Некоторые увидели на нем атрибутику военной агрессии РФ против Украины.

9 февраля на Олимпиаде проходит третий игровой день. Украинцы претендуют на медали лишь в одном виде спорта.