Не все знают: что означает брань "іди під три чорти" и почему их именно три

Количество чертов имеет сакральное значение

Украинская брань разнообразна, но в ней есть интересное выражение "ди під три чорти". Черт – это мифологический образ нечистой силы, который с приходом христианства стал определением демонов и Сатаны.

Само выражение, как говорит толковый словарь украинского языка, "употребляется для выражения злости, возмущения, недовольства чем-либо, раздражение по поводу чего-то, нежелание видеть кого-нибудь". Примеры употребления выражения "іти під три чорти":

Вербуна .. він зустрів надто холодно і гуляти відмовився, за що той послав його під три чорти і вилив на нього всю свою зневагу (Валерьян Пидмогильный).

і вилив на нього всю свою зневагу (Валерьян Пидмогильный). – Іди ти під три чорти ! – обурюється Роман. – Найшов чим хвалитися – безстидством (Михаил Стельмах)

! – обурюється Роман. – Найшов чим хвалитися – безстидством (Михаил Стельмах) Дельфіни контактують з людьми. На вимогу науковця Акульчика дістати червінця до получки дельфін Аванс послав його під три чорти азбукою Морзе (Андрей Крыжановский).

Есть и другая версия фразеологизма — "іти під три вітри", которая считается более нейтральной. "А не пішов би ти, прохожала людина-парубче, з-під вікна під три вітри?", — писалСтепан Васильченко.

Почему чертов три?

В украинской и мировой традиции цифра три означает законченность, совершенство процесса. Да, мир стоит на трех китах, джин дает три желания, человек "сгибается в три погибели", господин дерет "три шкуры" с крепостного и не только. В таком ключе выражение "під три чорти" означает максимальный уровень неудовлетворения, когда просто "к черту" это злоба, а "під три чорти" — крайняя степень гнева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает слово "трясця". Другая интересная брань — "холера ясная". Обе описывают сильнейшие эмоции.