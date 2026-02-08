Украине предложили судиться с Италией за миллиард: что происходит

Хоккейный "Доминатор" раскритиковал международное олимпийское движение

Бывший хоккейный вратарь, олимпийский чемпион Доминик Гашек считает преступным решение Италии и Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпиаду-2026. Он полагает, что Украина должна судиться с организаторами Игр и запросить в суде 1 млрд компенсации.

Что нужно знать

Италия и МОК пустили на Игры "нейтральных" россиян

Гашек считает, что Украина должна судиться с Италией и МОК

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соответствующий комментарий Гашек разместил в своем микроблоге в соцсети Х. Доминик считает, что МОК и Италия дали России площадку для рекламы войны.

13 российских спортсменов! Повторю еще раз: полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь важнее игры! Доминик Гашек

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.

Отметим, 8 февраля на Играх проходит второй соревновательный день. Украинцы ведут борьбу за награды сразу в нескольких дисциплинах.

Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Кроме того, бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Киеву миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ и даже требуют, чтобы он вернул деньги, заработанные в России еще до начала войны на Донбассе.