Такие вытяжки уже не ставят: какое решение для кухни будет лучшим

Вы получите чистый воздух и не будете дышать вредными парами

Традиционные кухонные вытяжки постепенно становятся антитрендом. В современных европейских домах их заменяют более технологичные решения, обеспечивающие тишину и лучшую эстетику интерьера.

"Телеграф" расскажет, чем можно заменить старые вытяжки. Какое решение будет лучше?

Классический громоздкий короб над варочной поверхностью все чаще воспринимается как источник излишнего шума и визуального шума. Кроме громкого гула двигателя, пользователи жалуются на постоянную необходимость чистки жировых фильтров и накопления липкого налета внутри устройства.

На смену устаревшим моделям пришли два основных решения, которые сейчас активно интегрируют в современные дизайн-проекты в Европе.

Система с выносным мотором

Вместо того чтобы держать двигатель прямо над головой, его выносят за пределы кухни. В зоне приготовления остается только стильная воздухозаборная панель, а сам вентилятор монтируют в:

техническом помещении или амбаре;

на чердаке;

на остекленной лоджии или даже на крыше дома.

Это позволяет избавиться от вибраций и шума – при готовке слышно лишь легкое движение воздуха, а не рев мотора.

Централизованная вентиляция с рекуперацией

В странах Северной Европы все чаще отказываются от локальных вытяжек в пользу общедомовой системы вентиляции. В этом случае над плитой устанавливается только декоративный заборник, подключенный к общему каналу усиленного отвода воздуха.

Чтобы такая система работала эффективно, важно обеспечить правильный монтаж – использовать широкие воздуховоды с минимальным количеством поворотов и качественную шумоизоляцию каналов.

