"Бусификация" продолжается: нардепы оценили, кто ответственен за жесткие задержания

Президент Владимир Зеленский поставил задачу новому министру обороны Михаилу Федорову "разобраться с вопросом бусификации". Но в то же время в обществе обострилась дискуссия: почему в сети продолжают появляться видео жестких задержаний граждан сотрудниками ТЦК, означает ли это игнорирование позиции главы государства и кто несет ответственность за происходящее.

В сети продолжают появляться видео конфликтов с ТЦК

Нардеп Максим Бужанский полагает, что случаи насилия — следствие невыполнения закона о мобилизации

При этом некоторые парламентарии считают, что часть видео может быть фейком

Зеленский обозначил три приоритета для руководства Минобороны: "закрытие неба", урегулирование проблемы так называемой "бусификации", а также завершение решений по контрактной армии и форматам контрактов.

"Телеграф" обратился к народным депутатам, и они высказали разные оценки данной ситуации.

Нардеп Максим Бужанский отметил, что видел странные заявления коллег, оправдывающих насильственные задержания граждан сотрудниками ТЦК, далеко выходящие за рамки закона.

Именно для того, чтобы подобных случаев не было, в мае 24 года Верховная Рада пошла на непопулярные меры, и приняла закон об усилении мобилизации, нормами которого вводились высокие штрафы за уклонение от мобилизации, следствием неуплаты которых автоматически должен был становиться арест счетов и имущества. Закон вступил в силу, но в этой части не выполняется от слова совсем, и ответственность за это, а как следствие, и за все случаи бусификации, лежит на каждом из министров обороны, после Резникова, при нем такого практически не было, и вплоть до нынешнего говорит он.

Бужанский считает, что военкомов, которые берут взятки и избивают людей (порой до смерти), можно и нужно наказывать тюремным заключением, и такие меры предпринимаются.

Но это прямое следствие невыполнения закона о мобилизации, о чем, почему-то, категорически молчат члены профильного комитета по Национальной Безопасности подытожил собеседник.

Депутат Никита Потураев призвал критически относиться к распространяемым видеозаписям, допустив, что часть из них может быть фейковой.

Я давно не верю ни видосам, ни фото, ни пересказкам – только либо свидетельством журналистов прямо с места, и непосредственно во время происшествия, либо открытым Нацполом уголовными делами объяснил свою позицию народный избранник.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что соответствующие шаги пока не предприняты.

Очевидно что Федоров не начал наводить порядок. Это его ответственность сказал депутат.

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, сказал "Телеграфу", что основными в вопросе мобилизации являются два момента. Первый – чтобы люди воспринимали ее как социально справедливую.

Здесь нужно исходить из принципа равенства, прав и обязанностей граждан. Поэтому я за то, чтобы не было исключений. В Англии, например, исключения от мобилизации касались только тех, кто был необходим для поддержки критической инфраструктуры говорит он.

Второй момент – установление четких сроков службы. Мобилизованный должен четко понимать, когда будет ротация.

К примеру, человек год на фронте, но потом происходит ротация и он ждет свою очередь в следующий раз пояснил нардеп

При этом на каждый случай "бусификации" должен быть ответ, уверен нардеп. Так как они очень бьют по доверию населения к мобилизации.

