Крадут даже кошек: опасность от шакалов в Украине растет, эксперт назвал главные проблемы

Эти животные считаются не классическими хищниками из-за особенностей охоты

Увеличение популяции шакалов в Украине может представлять угрозу даже домашним животным и любимцам. Эти хищники живут стаями и вытесняют других мясоедных из ареала.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

Что нужно знать:

Шакалы не классические хищники, они больше собиратели

Эти животные охотятся на любую добычу даже кошек

В Нижнеднестровском национальном природном парке количество шакалов увеличилось вдвое

Шакал. Фото: Википедия

По словам ученого, шакалы – агрессивные хищники. Сейчас на одной территории в Украине обитает два вида. Однако их популяция фактически вытеснила других хищников, включая лисиц. То есть шакалы достаточно конкурентные животные и в природной среде легко вытесняют других.

"Живут они стаями. Наши природные системы сейчас имеют безумное давление почти на весь биотоп, особенно если говорить о животных и птицах во время размножения", — говорит Роженко.

Он добавляет, что фактически шакал – это хищное животное, а не хищник. Этому виду присуще довольно высокомерное и вредное поведение. Ведь шакалы легко уничтожают все гнезда с птенцами, молодняком и т.д. Они доводят территорию до такого состояния, что там не обитает большинство характерных животных.

"Шакал не тратит энергию просто так, скажем, догоняя зайца в поле — это сложно, это долго. Он выбирает путь малейшего сопротивления во время питания, поэтому больше собиратель, чем классический хищник", — объясняет ученый.

Шакал. Фото: Википедия

Основной источник питания шакалов (где-то 70-80%) — это остатки антропогенного происхождения: погибших или убитых животных вокруг сел, скотомогильники, погибшие животные в плавневых системах Днестра. Так возникла серьезная проблема с шакалами. По словам Роженко, это связано не только с тем, что шакалы могут ухватить во дворе кур, кроликов или даже кошек, но они не боятся и людей.

"По последним данным, численность шакала в этом году в Нижнеднестровском национальном природном парке увеличилась вдвое", — резюмирует кандидат наук.

Что предшествовало

Глава Лиманского сельского совета Василий Резниченко обнародовал видео, на котором местные жители рассказывают о своих встречах с хищниками. Шакалов здесь видят каждый день и ночью. Люди говорят, что звери поселились в заброшенных домах. Но постоянно приходят во двор людей.

Очевидцы отмечают, что им попадались шакалы ростом с немецкую овчарку выше колена взрослого человека. Селяне боятся за себя и своих детей, которые возвращаются домой вечером. За помощью обращаются к охотникам из других общин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему популяция шакалов в Украине выросла.