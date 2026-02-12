С любимцами в палатках посреди метро. Как киевляне пережили комбинированную атаку на столицу (репортаж)
-
-
В результате удара в городе есть пострадавшие
Почти всю ночь многие украинцы в Киеве провели в метро, прячась от российских ракет и дронов. Ведь 12 февраля с поздней ночи до утра столица находилась под атакой.
Что нужно знать:
- Россия била по критической инфраструктуре, но есть попадания в жилищный сектор
- Известно о двух пострадавших после атаки
- В некоторых районах Киева пропали свет и вода
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также спускался в метро во время атаки. На его фото видно, что людей на станции было много, хотя еще свободные места были.
Многие киевляне настолько приспособились к атакам, что в метро шли не просто тепло одетыми, но и со спальными местами. То есть кто-то взял просто теплое одеяло и коврик, у кого-то был надувной матрас, но были люди даже с палатками.
Украинцы постепенно привыкли к атакам и начали спать даже в метро, хотя были и те, кто не сомкнули глаз всю ночь. Первые взрывы в столице прогремели после 2 часов ночи. Атака продолжалась до 5 утра, в 5.20 объявили отбой тревоги.
Известно, что в результате удара России есть двое пострадавших. Зафиксировано попадание в нескольких районах столицы, после чего местами исчезли тепло, свет и водоснабжение.
Добавим, что во время атаки также сильно пострадал Днепр. Враг бил по энергетическим объектам. В результате атаки есть раненые — младенец и 4-летний ребенок.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 11 февраля во Львове прогремели взрывы. Россия ударила по городу "Кинжалами".