С любимцами в палатках посреди метро. Как киевляне пережили комбинированную атаку на столицу (репортаж)

В результате удара в городе есть пострадавшие

Почти всю ночь многие украинцы в Киеве провели в метро, прячась от российских ракет и дронов. Ведь 12 февраля с поздней ночи до утра столица находилась под атакой.

Что нужно знать:

Россия била по критической инфраструктуре, но есть попадания в жилищный сектор

Известно о двух пострадавших после атаки

В некоторых районах Киева пропали свет и вода

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также спускался в метро во время атаки. На его фото видно, что людей на станции было много, хотя еще свободные места были.

Многие киевляне настолько приспособились к атакам, что в метро шли не просто тепло одетыми, но и со спальными местами. То есть кто-то взял просто теплое одеяло и коврик, у кого-то был надувной матрас, но были люди даже с палатками.

Киевляне ночевали в метро в палатке 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Некоторые принесли с собой надувной матрас в метро. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинцы побеспокоились про туалет для любимцев во время пребывания в метро. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди в метро в Киеве во время атаки 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинцы постепенно привыкли к атакам и начали спать даже в метро, хотя были и те, кто не сомкнули глаз всю ночь. Первые взрывы в столице прогремели после 2 часов ночи. Атака продолжалась до 5 утра, в 5.20 объявили отбой тревоги.

Украинцы спят в метро во время атаки 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди в метро в Киеве во время атаки 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядело метро в Киеве во время атаки 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно, что в результате удара России есть двое пострадавших. Зафиксировано попадание в нескольких районах столицы, после чего местами исчезли тепло, свет и водоснабжение.

Добавим, что во время атаки также сильно пострадал Днепр. Враг бил по энергетическим объектам. В результате атаки есть раненые — младенец и 4-летний ребенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 11 февраля во Львове прогремели взрывы. Россия ударила по городу "Кинжалами".