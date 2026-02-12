Вторая волна февральских морозов несется на Львов: когда ждать резкого похолодания

Теплые дни во Львове снова сменятся морозами

На Львов несется вторая волна февральских холодов. Она придет сразу после кратковременного потепления.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, по мнению специалистов из Meteofor, с 12 по 16 во Львове ожидается кратковременное потепление. Столбики термометров в этот период времени могут подниматься вплоть до +8. Однако уже с 17 числа в областной центр может прийти вторая волна холодов. С 17 по 27 февраля может держаться на уровне +2-9 градусов. В некоторые дни возможны осадки в виде снега или дождя.

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики сайта Meteo.ua. По их расчетам с 16 по 20 февраля во Львове действительно возможно похолодание — до -1-13 градусов.

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.

Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.

