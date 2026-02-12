Пятница 13-е — не катастрофа, а шанс: что нужно успеть сделать в этот день

Не стоит бояться пятницы 13-го, на это есть причины

Пятница 13-е — дата, которая окутана предрассудками, загадочностью и домыслами. Однако, как утверждают нумерологи, бояться ее не стоит — даже наоборот, стоит использовать как шанс на перемены и позитивные изменения в жизни.

"Телеграф" рассказывает, почему не стоит бояться пятницы 13-го и что нужно сделать в этот день.

Пятница 13-е — не катастрофа

В нумерологии число 13 считается переходным: оно идет сразу после "совершенной дюжины", где 12 — это завершение старого цикла. Так что число 13 символизирует конец одного этапа и начало нового.

Как пишет Elite Daily, большинство современных нумерологов подчеркивают, что пятница 13-е — это день, который усиливает то, что уже есть внутри человека. Если вы в гармонии — перемены пойдут в плюс. Если в негативе — могут выйти наружу старые проблемы, но в то же время это тоже шанс их закрыть.

У самой даты пятница 13-е нет негативной энергетики, ведь число 13 часто сводят к 4 (1+3=4) — это число стабильности, фундамента, строительства нового.

Что нужно сделать в пятницу 13-го?

Избавиться от старого. Сделайте генеральную уборку, выбросите все ненужное, завершите токсичные отношения или плохие проекты.

Начать трансформацию. Примите для себя важное решение о переменах в жизни, запишите свои намерения и цели на новый этап, закройте старые долги и обиды.

Делать то, что по-настоящему любите. Уделите время своим хобби или общению с людьми, которых любите и цените.

Отдать долги. Пятница 13-е отлично подходит для того, чтобы расстаться со старыми долгами — верните одолженные деньги, вещи или предметы и очистите свое пространство для нового.

