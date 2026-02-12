Забудьте о юрфаке: где украинская молодежь будет зарабатывать до $10000 в месяц

Хирурги, кибербезопасники и робототехники – кто заработает больше всего среди нынешних школьников

Еще десять лет назад родители массово вели детей на юрфак, экономфак или в медуниверситет, считая это лучшей инвестицией в будущее. Сегодня половина выпускников этих специальностей либо работают не по специальности, либо получают зарплату, которой едва хватает на аренду квартиры.

Мир изменился настолько быстро, что традиционные профессии перестали гарантировать стабильность, а вот новые направления – технологии, робототехника, биоинженерия – открыли двери к настоящим заработкам. "Телеграф" рассказывает, на кого стоит учиться современным украинским детям, чтобы через 10-15 лет не искать подработку, а выбирать между предложениями от международных компаний.

В ближайшие годы люди таких профессий смогут зарабатывать неплохие деньги: $2000-$8000 в месяц для специалиста по кибербезопасности, $10000 для опытного нейрохирурга, $7000 для продакт-менеджера. Но эти деньги получают не все подряд – только те, кто с детства овладел правильной комбинацией навыков.

Сфера ИТ просела – но не те, кто стал настоящим специалистом

Вакансии с высокими зарплатами в сфере ИТ

IT давно перестало быть магическим словом, автоматически обозначающим богатство. Рынок переполнен джуниорами, прошедшими трехмесячные курсы, и теперь айтишники борются за позиции с мизерными зарплатами. Настоящие деньги получают те, кто пошел глубже – овладел искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью или архитектурой облачных систем.

Software Engineer, работающий с бэкендом или фулстеком, сегодня зарабатывает от $2000 до $8000 в месяц, работая на международные компании. AI и Machine Learning Engineer – специалисты, обучающие искусственный интеллект распознавать лицо, прогнозировать болезни или управлять беспилотниками – получают аналогичные суммы. Data Scientist анализирует миллионы строк данных и помогает бизнесу принимать решения на основе фактов, а не догадок. Cybersecurity Engineer защищает банки, госструктуры и корпорации от хакеров – профессия, спрос на которую ежегодно растет.

Ключ к успеху здесь не в названии специальности, а в навыках, заложенных с детства. Логика, математика, алгоритмическое мышление и английский – без этого фундамента никакие курсы не сделают из ребенка сильного специалиста. Богатые не айтишники вообще, а только те, кто стал настоящим профессионалом своего дела.

Дроны, оборонка и робототехника – отрасль, где Украина делает рывок и платят большие деньги

Полномасштабная война изменила экономику Украины навсегда. Оборонная промышленность, производство дронов, автоматизация процессов – это сектора, которые сейчас развиваются стремительными темпами и нуждаются в квалифицированных кадрах. Robotics Engineer создает роботов для медицины, производства или военных нужд. Embedded Engineer работает с электроникой и программным обеспечением, которое управляет устройствами – от дронов до медицинского оборудования.

Automation Engineer помогает заводам и фабрикам автоматизировать процессы, снизить затраты и повысить производительность. Hardware Engineer разрабатывает физические компоненты устройств – процессоры, платы, сенсоры. Зарплаты здесь колеблются от $1500 до $6000 и выше в зависимости от опыта и проектов.

Физика, математика и программирование – три кита, на которых держится эта область. Дети, которые с начальной школы увлекаются конструкторами, электроникой и механизмами, имеют все шансы стать востребованными специалистами в области, которая будет развиваться следующие двадцать лет.

Профессии будущего: куда отдать ребенка после школы

Медицина остается стабильной – но только для тех, кто готов учиться долго и открывать бизнес

Зарплаты врачей

Врачи никогда не будут выходить из моды – люди всегда будут болеть, рожать детей и нуждаться в помощи. Но не все медицинские специальности одинаково прибыльны. Нейрохирурги, анестезиологи, стоматологи, репродуктологи с опытом работы в международных медицинских учреждениях зарабатывают от $2000 до $10000 в месяц. В то же время врачи, открывающие собственные клиники, получают еще больше прибыли. Остальные специальности приносят гораздо меньше.

За рубежом, например в США, врачи — одни из самых высокооплачиваемых профессий. К примеру, по состоянию на 2024 год врач-хирург в Америке зарабатывал в среднем 21 тысячу долларов в месяц. Следует учитывать, что украинские медицинские дипломы в США и большинстве западных стран не признаются автоматически — для работы врачом необходимо повторно подтверждать образование, сдавать лицензионные экзамены и проходить резидентуру, что фактически означает переучиваниеим.

самые высокооплачиваемые профессии в США в медицине

Медицина требует много лет обучения – шесть лет университета, затем интернатура, затем специализация. Это путь не для тех, кто хочет быстрых денег. Но для тех, кто готов инвестировать время и силы, это одна из самых стабильных отраслей. Добавьте сюда тренды на телемедицину, роботизированные операции и анализ ДНК – и становится ясно, что медицина будущего – это сочетание технологий и классических знаний.

Бизнес-аналитики и продакт-менеджеры зарабатывают много – но это не просто экономисты с дипломом

Специалисты с опытом в разработке стратегии роста могут зарабатывать много

Традиционные экономисты, бухгалтеры и менеджеры широкого профиля лишаются позиции на рынке труда. Появляются новые роли – люди, которые управляют цифровыми продуктами, анализируют данные и разрабатывают стратегии роста. Product Manager координирует команду разработчиков, дизайнеров и маркетологов для создания продукта, который принесет деньги. Business Analyst исследует рынок, конкурентов и потребности клиентов, помогая компании принимать правильные решения.

Digital Marketing Strategist строит стратегию продвижения в интернете – от таргетированной рекламы до контент-маркетинга. Growth Manager ищет способы масштабировать бизнес – привлекать новых клиентов, увеличивать прибыль, оптимизировать процессы. Зарплаты здесь стартуют от $1500 и доходят до $7000 для опытных специалистов.

Эти люди управляют денежными потоками, но делают это не интуитивно, а исходя из данных, аналитики и технологий. Диплом экономиста без технических навыков сегодня мало чего стоит – рынок насыщен такими специалистами, а их зарплаты растут медленно.

Креативные профессии теперь требуют знания технологий – дизайнеры без 3D навыков уже не нужны

Творчество больше не означает умение рисовать или писать тексты. Современные креативные индустрии нуждаются в технических навыках. UX/UI дизайнер создает интерфейсы приложений и сайтов, делая их удобными для пользователей. Геймдизайнер придумывает механики игр, увлекающих миллионы людей по всему миру. 3D-моделер создает трехмерные объекты для игр, фильмов, рекламы или архитектуры.

Работа Motion designer

Motion designer анимирует графику для видео, рекламы и презентаций. Эти профессии совмещают творчество с технологиями – и поэтому они востребованы на глобальном рынке. Фрилансеры в этих областях работают на заказчиков со всего мира, получая оплату в долларах или евро.

Дети, которые любят рисовать, но не боятся компьютеров и программ – идеальные кандидаты для таких профессий. Главное – не ограничивать их творчество только карандашом и бумагой, а сразу давать доступ к цифровым инструментам.

Английский и критическое мышление стоят дороже любого диплома – вот что действительно нужно детям

Работодатели все реже обращают внимание на название университета или специальность в дипломе. Они ищут людей, которые умеют быстро учиться, решать проблемы, работать в команде и общаться по-английски. Эти навыки позволяют человеку изменять профессии в течение жизни, адаптироваться к новым условиям и оставаться востребованными.

Английский – это не просто предмет в школе, а ключ к глобальному рынку труда. Логика и математика развивают мышление, помогающее решать сложные задачи. Цифровая грамотность – базовое умение работать с компьютером, программами, данными. Критическое мышление – способность анализировать информацию, отличать правду от манипуляций, принимать взвешенные решения.

Коммуникация – умение донести свое мнение, убедить, договориться. Все эти навыки не изучают в университете – их закладывают с детства, посредством книг, игр, общения, интереса к миру. Родители, которые инвестируют не в репетиторов по истории, а в английский, логику и технологии, дают детям настоящее преимущество на рынке труда.

Три профессии, на которые лучше не ориентироваться – рынок перенасыщен, а зарплаты не растут

Сереня зарплата бухгалтера в Украине, по данным Work.ua

Юристы, бухгалтеры и экономисты без четкой специализации – это профессии, еще десять лет назад считавшиеся престижными, а сегодня потерявшие свою привлекательность. Рынок перенасыщен такими специалистами – каждый год университеты выпускают тысячи юристов, большинство из которых не находят работы по специальности. Бухгалтеры постепенно теряют позиции из-за автоматизации – программы выполняют их работу быстрее и без ошибок.

Менеджеры общего профиля – люди без конкретных навыков, умеющие немного все, но ничего по-настоящему хорошо – тоже не пользуются спросом. Работодатели ищут узких специалистов, глубоко понимающих свою сферу, а не людей с размытыми компетенциями.

Средняя зарплата юриста в Украине, по данным Work.ua

Зарплаты в этих профессиях растут медленно, конкуренция огромна, а перспективы карьерного роста ограничены. Это не значит, что нужно полностью забыть об этих направлениях – но ориентировать ребенка исключительно на них, не давая ему технических навыков, – рискованная стратегия.

